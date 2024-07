Đời sống Người dân Hội An hưởng ứng không tiêu thụ thịt chó mèo Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng Hội An - thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại”, TP.Hội An đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng dân cư về chủ trương nhân văn, thiết thực này.

Giai đoạn 2022 - 2023, Hội An triển khai tiêm phòng miễn phí 3.000 liều vắc xin dại cho chó, mèo. Ảnh: MỸ LỆ

Cuối năm 2021, UBND TP.Hội An và tổ chức FOUR PAWS International (Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) ký kết thỏa thuận hợp tác về “Xây dựng Hội An - thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại”.

Ngày 3/10/2022, UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ dự án do Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu tài trợ hơn 1,1 tỷ đồng và được thực hiện trên địa bàn TP.Hội An từ tháng 9/2022 - 12/2023 nhằm mục tiêu xây dựng TP.Hội An trở thành thành phố du lịch thân thiện không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.

Từ nguồn viện trợ này, TP.Hội An lắp đặt bảng thông tin cố định tại các điểm đường Lạc Long Quân (Cẩm An), đường Hùng Vương (Thanh Hà) và Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp (Minh An); thực hiện quảng cáo trên màn hình LED tại các nơi công cộng đông người qua lại, dễ nhận biết thông tin như sân Thư viện Thanh Hóa, tiểu công viên ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Tất Thành, bãi xe cầu Quảng trường Sông Hoài...; đồng thời xây dựng 15.000 tờ rơi tuyên truyền cho hoạt động phúc lợi về động vật, tiêm phòng và chăm sóc chó, mèo tại các cơ sở thú y.

Trong khuôn khổ dự án, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu phối hợp với TP.Hội An và các xã, phường điều tra đàn chó, mèo ở các địa bàn dân cư.

Năm 2023, số hộ nuôi chó và mèo đã tăng lên 2.089 hộ, với 2.958 cá thể, đồng thời phối hợp triển khai tiêm phòng miễn phí 3.000 liều vắc xin dại cho chó, mèo. Hoạt động triệt sản miễn phí cho chó, mèo được thực hiện trong suốt thời gian triển khai dự án và được linh hoạt thay đổi theo tình hình thực tế. Đến nay, số lượng cá thể chó mèo trên địa bàn thành phố được triệt sản là 540 ca...

Bà Ninh Thị Phương Thảo - Điều phối chương trình phúc lợi cho chó và mèo tại Việt Nam, cho biết: “Hội An là thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, vì vậy việc Hội An tham gia dự án với sự hỗ trợ từ các đơn vị là tiền đề để các thành phố khác ở Việt Nam học tập và nhân rộng mô hình, giúp người dân có cái nhìn mới hơn về vấn đề nuôi động vật có trách nhiệm, và giảm thiểu buôn bán cũng như dần tiến đến chấm dứt việc buôn bán và tiêu thụ thịt chó mèo”.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, qua công tác thông tin truyền thông đã nhận được tín hiệu tích cực từ cộng đồng, một số cơ sở buôn bán thịt chó, mèo đã đồng thuận ủng hộ chủ trương và tự giác thay đổi sinh kế. Điều này tạo ra ý thức và dẫn đến sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh lẫn thay đổi thói quen tiêu thụ thực phẩm.

Với tín hiệu tích cực này, dự án đã giúp Hội An thay đổi một số loại hình kinh doanh cũng như nếp sinh hoạt của người dân, phù hợp với quá trình thực hiện định hướng xây dựng và phát triển thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch của Hội An.

“Thời gian tới, TP.Hội An mong muốn Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu xem xét, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế đối với 2 cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo còn lại trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chính quyền thành phố cũng kỳ vọng các địa phương khác hưởng ứng, đồng hành cùng Hội An nói không với tiêu thụ thịt chó, mèo, góp phần tạo nên hình ảnh đất nước thân thiện” - ông Hùng nói.