Du lịch Nhiều khách sạn tại Quảng Nam vào top 25 khách sạn hàng đầu Việt Nam (QNO) - Nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lọt vào danh sách 25 khách sạn hàng đầu Việt Nam vừa được công bố bởi nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor.

La Siesta Hoi An Resort & Spa dẫn đầu danh sách 25 khách sạn hàng đầu Việt Nam vừa được Trpiadvisor công bố. Ảnh: Q.T

Đây là chương trình vinh danh trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of Best 2024.

Đứng đầu danh sách là La Siesta Hoi An Resort & Spa (TP.Hội An). Khu nghỉ dưỡng này được Tripadvisor mô tả là điểm đến thú vị, kết hợp không gian vườn xanh mát với nét quyến rũ đậm chất boutique. Khu nghỉ dưỡng có rất nhiều tiện nghi, bao gồm quán bar, khu lounge, nhà hàng, 4 bể bơi, phòng tập thể dục và spa.

Silk Sense Hoi An River Resort (TP.Hội An) đứng vị trí thứ 12. Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An River là địa điểm quyến rũ với khung cảnh tuyệt đẹp nằm gần bờ sông. Khách sẽ tìm thấy những căn phòng thoải mái, được trang bị hiện đại và thân thiện với môi trường. Khuôn viên được trang trí bằng những khu vườn xinh xắn, tạo ra khu vực bể bơi thanh bình để thư giãn.

Đứng vị trí thứ 13 là Hadana Boutique Resort Hoi An (TP.Hội An). Hadana Boutique Resort Hoi An là điểm đến quyến rũ, kết hợp tiện nghi tuyệt vời và khung cảnh hấp dẫn. Du khách đến đây có thể thư giãn trong phòng rộng rãi có ban công riêng hoặc ngâm mình trong bể bơi rộng lớn ngay gần phố cổ.

Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness (huyện Thăng Bình) xếp ở vị thứ 16. Đây là điểm đến thú vị dành cho các gia đình, với địa điểm yên bình và cơ sở kinh doanh được bảo tồn tốt.

Một cái tên khác trong danh sách này là Lantana Riverside Hoi An Boutique Hotel & Spa (TP.Hội An) với vị trí thứ 17. Lantana Riverside Hoi An Boutique Hotel & Spa là một địa điểm quyến rũ nằm ven sông, nơi đây có tầm nhìn tuyệt đẹp và lối đi thuận tiện đến bãi biển riêng.

Giải thưởng Best of the Best của Travellers' Choice tôn vinh mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng được trao cho những hồ sơ nhận về lượng đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng Tripadvisor trong khoảng thời gian 12 tháng. Trong số 8 triệu hồ sơ, chưa đến 1% đạt được mốc này.