Giáo dục - Việc làm Những tài năng tiếng Anh xứ Quảng Đam mê tiếng Anh, nỗ lực không ngừng nghỉ là những “bí quyết” của 2 cậu học trò xứ Quảng để làm lên những thành tích rất đáng tự hào, ngưỡng mộ.

Nguyễn Lê Gia Bảo - học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: V.L

Nguyễn Lê Gia Bảo: Kết hợp tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc viết

Sau 7 năm chờ đợi, cuối cùng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ) cũng có được giải Nhì môn Tiếng Anh tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Người mang về niềm vui đó chính là Nguyễn Lê Gia Bảo - học sinh lớp 11 chuyên Anh.

Yêu thích tiếng Anh từ nhỏ, ngay từ năm lớp 3, Gia Bảo đã tham gia các cuộc thi tiếng Anh trực tuyến và đạt nhiều giải. Niềm yêu thích càng mãnh liệt hơn khi Gia Bảo bước vào lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và được chọn vào đội tuyển tham dự các kỳ thi quốc gia, để rồi trở thành một trong hai học sinh của tỉnh đạt giải Nhì Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024.

Theo Gia Bảo, để học giỏi và đạt giải cao trong kỳ thi tiếng Anh thì phải kết hợp được 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vì vậy, em tập trung vào từng kỹ năng như luyện nói bằng cách xem các YouTube của người bản xứ hướng dẫn, bắt chước ngôn ngữ và cụm từ người bản xứ dùng và học theo. Điều này vừa giúp em tích lũy kiến thức xã hội vừa trau dồi các kỹ năng tiếng Anh của mình, nhất là khả năng viết.

“Khi mình nhận thức bản thân yếu điểm nào thì sẽ cố gắng khắc phục ở điểm đó, kể cả các kỹ năng khác cũng phải rèn luyện thường xuyên, bởi nếu không rèn luyện thường xuyên thì sẽ thiếu tự tin” - Gia Bảo chia sẻ.

Chuẩn bị kỳ thi quốc gia, ngoài luyện các đề thi đúng với cấu trúc đề thi thật do thầy cô đưa ra, Gia Bảo càng tập trung mạnh, toàn diện hơn về 4 kỹ năng; kết hợp sử dụng từ vựng ở nhiều tình huống…

Gia Bảo cho rằng, ngoài sự kiên nhẫn, kiên trì thì may mắn được cô giáo tận tình hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp như tốc độ nói vừa phải, việc sử dụng từ vựng dễ hiểu để diễn tả được ý tưởng người nói tới người nghe thay vì sử dụng các từ vựng quá khó hoặc ít người gặp. Đồng thời, giáo viên cũng khuyến khích Gia Bảo rèn luyện đều các kỹ năng, không bỏ sót kỹ năng nào để việc học tiếng Anh cũng như tham gia các kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Gia Bảo chia sẻ, tự học, chủ động học đóng vai trò quan trọng để học giỏi tiếng Anh. Do đó, việc học tiếng Anh không hề khó mà tùy thuộc vào sự yêu thích và phương pháp học.

“Em thấy học tiếng Anh vừa khó vừa dễ. Nếu mình chưa biết cách học, mục đích học là gì thì sẽ khó. Thế nhưng khi mình xác định học tiếng Anh vì mục đích rõ ràng như để thi, giao tiếp hoặc làm việc, trải nghiệm… và có lộ trình, cách học phù hợp thì học tiếng Anh sẽ dễ. Tất nhiên, quá trình học phải tạo ra áp lực cho bản thân, bản thân yếu chỗ nào thì cứ tập trung hoàn thiện thì sẽ tiến bộ hơn” - Gia Bảo chia sẻ thêm.

Không chỉ giỏi môn Tiếng Anh, các môn học khác cũng được Gia Bảo tập trung học khá tốt. Nói về ước mơ của mình, Gia Bảo mong muốn sau này có thể làm việc trong môi trường có sử dụng tiếng Anh nhiều nhất nhằm phát huy sở trường và niềm đam mê của mình.

Trần Thái Vĩnh Huy - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: V.L

Trần Thái Vĩnh Huy: Nỗ lực mỗi ngày và có kiến thức phổ quát

Trong Kỳ thi quốc gia năm học 2023 - 2024, Đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Quảng Nam có 10 học sinh. Kết quả, đạt 2 giải Nhì, 2 Ba, 4 Khuyến khích. Ngoài Nguyễn Lê Gia Bảo thì Trần Thái Vĩnh Huy - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An) là thành viên thứ 2 trong đội đoạt giải nhì.

Vĩnh Huy cho biết, em rất thích môn Tiếng Anh nên luôn nỗ lực để học giỏi. Nói về bí quyết, Vĩnh Huy cho rằng luôn thật sự cố gắng mỗi ngày; khi đã chạm đến sự cố gắng sẽ nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục cố gắng cho những mục tiêu cao hơn.

Từ năm lớp 3, Vĩnh Huy đã tham gia các cuộc thi môn Tiếng Anh qua mạng, lên cấp 2 em cũng tham gia nhiều cuộc thi về tài năng tiếng Anh OTE. Đến nay, em không nhớ đã tham gia và đạt bao nhiêu giải tại các cuộc thi, tuy nhiên ước tính khoảng 10 giải các cấp.

“Ban đầu mình học viết, học đọc trên mạng sau đó nhờ thầy cô, bạn bè đọc chấm thử, sửa và đưa ra nhận xét để tiến bộ hơn” - Vĩnh Huy kể.

May mắn của Huy so với các bạn khác chính là gia đình sống tại TP.Hội An, nơi có nhiều du khách nước ngoài. Càng thuận lợi hơn khi nhà ngoại Vĩnh Huy bán hàng lưu niệm trong phố cổ. Từ cuối năm cấp 1 đầu cấp 2, những lúc rảnh rỗi em thường vào nhà ngoại giúp bán hàng và tập nói tiếng Anh với du khách. Do đó khả năng nghe nói tiếng Anh của Vĩnh Huy tiến bộ rõ rệt.

Vĩnh Huy cho biết, kiến thức học tại trường rất quan trọng, giúp nắm vững những nền tảng cơ bản. Trên lớp giáo viên sẽ chỉ ra những hạn chế bản thân, giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh cũng như tạo động lực, định hướng, cổ vũ chia sẻ các nguồn thông tin, tư liệu quý…

Tuy nhiên, để học giỏi và đạt giải cao trong các kỳ thi thì cần phải có kiến thức phổ quát, nên việc tự học và học trên mạng rất bổ ích. Mỗi ngày Vĩnh Huy bỏ ra khoảng vài tiếng đồng hồ để tự học trên mạng. Ngoài những phần mềm chuyên ngành, em còn tìm các thông tin, báo chí nước ngoài để đọc nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức văn hóa, xã hội bằng tiếng Anh.

“Mình nghĩ không riêng môn Tiếng Anh mà với các môn học khác, nếu mình yêu thích và nỗ lực thì kết quả sẽ tốt, tạo động lực thúc đẩy sự học của mình hiệu quả hơn” - Vĩnh Huy đúc kết kinh nghiệm bản thân.

Vĩnh Huy cho rằng, để đạt giải cao trong các cuộc thi, nhất là cấp quốc gia đều cần có bí quyết vì đề thi luôn có nhiều yếu tố bất ngờ nên bản thân phải luôn chuẩn bị kỹ càng để đối mặt sự bất ngờ; phải tập chịu áp lực thì tinh thần sẽ tốt hơn, từ đó làm bài hiệu quả hơn. Ngoài tiếng Anh, Vĩnh Huy còn biết tiếng Trung và thích tiếng Hàn Quốc. Vì vậy, mục tiêu sắp tới của Huy không chỉ học giỏi hơn tiếng Anh mà cũng sẽ cải thiện tiếng Trung và học thêm tiếng Hàn Quốc.