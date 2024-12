Khoa học - Công nghệ Nói chuyện chuyên đề “Ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tồn, phát huy di sản, xây dựng đô thị thông minh” (QNO) - Lúc 14h ngày 23/12/2024, tại Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (số 10B đường Trần Hưng Đạo), Giáo sư Dương Quang Trung - một nhà khoa học và học giả nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật viễn thông và máy tính, mạng thông tin liên lạc 5G/6G sẽ nói chuyện chuyên đề về “Ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tồn, phát huy di sản, xây dựng đô thị thông minh”.

Giáo sư Dương Quang Trung (giữa) tại Canada

Giáo sư Dương Quang Trung hiện là Giám đốc Khoa học xuất sắc của Chính phủ Canada, Giáo sư Đại học Memorial Canada, Chủ nhiệm ngành Viễn thông Đại học Queen’s Belfast Vương quốc Anh và là Giám đốc nghiên cứu của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh.

Với nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy, Giáo sư đã có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực truyền thông và xử lý tín hiệu, được coi là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực này.

Giáo sư Dương Quang Trung sinh năm 1979 tại Hội An, là cựu học sinh Trường THPT Trần Quý Cáp - TP.Hội An, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Sài Gòn…; tác giả chính và đồng tác giả của 550 công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội nghị quốc tế; từng nhận 15 giải thưởng cho các công trình khoa học xuất sắc nhất của ngành Viễn thông, trong đó có IEEE ICC… Giáo sư hiện là Viện sĩ của các hiệp hội nổi tiếng trên thế giới như Viện Kỹ sư điện - Điện tử thế giới (Fellows of IEEE), Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Bương (Fellows of Asia - Pacific Artificial Intelligence Association)…

Giáo sư Dương Quang Trung (trái) trong một lần được vinh danh tại Anh quốc.

Được biết, hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Hội An - Thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch và thực hiện chương trình Số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, những năm qua, Hội An đã bước đầu xúc tiến một số nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An.

Hiện thành phố cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa Hội An” và triển khai lập báo cáo đề xuất dự án “Đô thị thông minh”.