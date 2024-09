Du lịch Phát động cuộc thi "Review du lịch Mỹ Sơn" (QNO) - Hướng tới kỷ niệm 25 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, Duy Xuyên) được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2024), Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức cuộc thi video clip “Review du lịch Mỹ Sơn”.

Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: K.L

Mỗi video clip tham gia cuộc thi có độ dài từ 3-5 phút, chất lượng 1.280×720 pixels, định dạng mp4 hoặc mov, nội dung chia sẻ về ẩm thực, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, du lịch Mỹ Sơn.

Tác phẩm đạt yêu cầu ngoài nội dung đúng với chủ đề còn mang thông điệp rõ ràng, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng hoặc nhân văn sâu sắc. Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm dự thi có nội dung mới lạ, chưa từng được khai thác trước đây; hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo và có sự lôi cuốn người xem; cảnh quay và hình ảnh đẹp; đánh giá cao các video có lồng ghép thuyết minh hoặc phụ đề cho bài thi.

Ban giám khảo sẽ tổng hợp, lựa chọn các tác phẩm dự thi đạt chất lượng theo yêu cầu, tiêu chí và đăng tải, tổ chức bình chọn trên Fanpage Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Những tác phẩm được đăng tải sẽ được tính điểm theo lượt like, share (1 like tương ứng 1 điểm; 1 share tương ứng 5 điểm). Số lượng lượt like và share chỉ được tính trên post chính của Fanpage Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Trong trường hợp Ban tổ chức phát hiện có dấu hiệu gian lận, hack like hoặc lượt share ảo sẽ loại trực tiếp bài dự thi đó ra khỏi cuộc thi.

Giải thưởng do độc giả bình chọn qua các lượt share và like sẽ được tính theo thứ tự tổng số điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp các bài thi bằng điểm nhau, Ban tổ chức sẽ ưu tiên lựa chọn bài thi được gửi trong thời gian sớm hơn.

Chỉ những chia sẻ trên trang cá nhân và để chế độ công khai mới được tính là hợp lệ; những chia sẻ trên hội, nhóm không được chấp nhận (mỗi tài khoản chỉ được phép chia sẻ 1 lần).

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất (5 triệu đồng), 1 giải nhì (3 triệu đồng), 1 giải ba (1 triệu đồng), 2 giải khuyến khích gồm phiếu mua hàng trị giá 500 nghìn đồng tại Mỹ Sơn Souvenir.

Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 20/9 đến 30/10/2024. Tổng kết, trao giải dự kiến ngày 23/11/2024.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, cuộc thi “Review du lịch Mỹ Sơn” là sân chơi để du khách và những người yêu quý Mỹ Sơn thể hiện tinh thần học hỏi, khả năng sáng tạo thông qua góc nhìn, sự cảm nhận, khám phá của mình về hình ảnh du lịch Mỹ Sơn; góp phần quảng bá và truyền thông rộng rãi du lịch Mỹ Sơn đến với du khách trong và ngoài nước.