Du lịch Phút giao thừa sâu lắng ở phố Hội (QNO) - Thời khắc giao thừa luôn dậy lên cảm xúc bồi hồi khó tả với nhiều người và càng lắng đọng hơn với những ai trải qua giây phút đó nơi phố cổ Hội An.

Chùa Cầu (Hội An) trong đêm giao thừa. Ảnh: Q.T

Mới đây, ấn phẩm kỹ thuật số của Mỹ islands.com đã đưa Việt Nam vào tốp 5 quốc gia ở châu Á tuyệt nhất để trải nghiệm du lịch mùa Tết Nguyên đán. Đồng thời ấn phẩm này cũng nhận định, Hội An là một trong số các điểm đến lý tưởng nhất ở Việt Nam để trải nghiệm thời khắc giao thừa.

Giao thừa Hội An thực sự cuốn hút với những ai muốn chiêm nghiệm hương vị tết của hoài niệm. Đã thành thông lệ, không gian hô hát Bài chòi ở gần cầu An Hội nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia ngay từ những lượt trình diễn đầu tiên.

Không gian hô hát Bài chòi thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm trong đêm giao thừa. Ảnh: Q.T

Vừa là trò chơi truyền thống ngày tết, vừa là một nét văn hóa đặc trưng, Bài chòi Trung Bộ mà Hội An là một đại diện tiêu biểu đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Những làn điệu đặc sắc pha lẫn chút dí dỏm chinh phục những tiếng cười sảng khoái của mọi người, trong một thoáng đã đưa không gian của phố quay về với những mùa tết xưa cũ.

Niềm vui của du khách trong và ngoài nước khi chiến thắng và nhận quà từ trò chơi Bài chòi. Ảnh: Q.T

Lần đầu trải nghiệm tết cổ truyền ở Hội An nhân chuyến du lịch tại Việt Nam, anh David (đến từ Vương quốc Anh) chia sẻ: “Tôi cùng gia đình vào đón giao thừa ở Hội An sau khi đã du ngoạn ở Hà Giang - Sapa và Hà Nội. Không khí giao thừa ở Hội An thật tuyệt vời, hội tụ cả sự náo nhiệt lẫn lắng đọng. Một kỷ niệm đáng nhớ trong đêm giao thừa ở Hội An là chúng tôi đã chiến thắng ở trò chơi Bài chòi ngay trong lần chơi đầu tiên”.

Khách quốc tế thích thú với ánh đèn lồng lung linh trong một nhà hàng. Ảnh: Q.T

Trên dòng sông Hoài, ánh đèn lồng từ hàng trăm chiếc ghe hòa lẫn cùng ánh đèn hoa đăng tạo nên một cảnh tượng huyền ảo, mê hoặc trái tim du khách.

Lạ lùng thay, cũng những bản hoan ca biểu tượng mùa xuân, nhưng khi giai điệu được cất lên từ đâu đó nếp nhà cổ, gợi trong người nghe không chỉ niềm hân hoan mà còn vương chút xao xuyến đến nao lòng.

Phố cổ Hội An lung linh, huyền ảo trong đêm giao thừa. Ảnh: Q.T

Phải chăng đó chính là một trong những khoảnh khắc đắt giá khiến nhiều trang thông tin du lịch quốc tế ví von Hội An là điểm đến sở hữu vẻ đẹp xuyên không - “nơi thời gian ngưng đọng”?!

Đồng hồ trôi dần về phút giao thừa, những ly rượu mừng chạm nhau tí tách trong muôn nếp nhà, mùi của tết đã len lỏi khắp các ngõ ngách của phố.

Hai cha con thả hoa đăng trên sông Hoài, nguyện ước những điều tốt lành, hạnh phúc sẽ đến trong năm mới. Ảnh: Q.T

Trong thời khắc này, tất cả mọi bộn bề, nỗi niềm đều tạm gác lại, để người người, nhà nhà cùng gieo ước vọng “Ước mơ hạnh phúc nơi nơi/Hương thanh bình dâng phơi phới” như lời kết của nhạc phẩm “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.