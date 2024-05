"Quả ngọt" từ bảo tồn sinh quyển Cù Lao Chàm

“

Theo đánh giá của cá nhân tôi cũng như của Chương trình con người và sinh quyển (MAB) thì Cù Lao Chàm - Hội An là KDTSQ thế giới hoạt động rất tích cực trong mạng lưới khu sinh quyển toàn cầu. Cù Lao Chàm - Hội An là KDTSQ đầu tiên của Việt Nam tham gia mạng lưới chuyên đề các khu sinh quyển ven biển, hải đảo và là một trong 2 khu sinh quyển trên cả nước có thực hiện ký kết hợp tác với nhau cùng với KDTSQ thế giới Đồng Nai. Các kết quả đạt được của KDTSQ thế giới Cù Lao Chàm - Hội An dưới sự quản lý của UBND TP.Hội An trong chặng đường 15 năm qua là rất ấn tượng và tạo được tiếng vang với cộng đồng quốc tế.

Bà Vũ Thục Hiền - Thư ký Ủy ban Quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam