Chính quyền - đoàn thể Quảng Nam ban hành nghị quyết thành lập các thị trấn Tak Pỏ, A Tiêng và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An (QNO) - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Tak Pỏ thuộc huyện Nam Trà My; thành lập thị trấn Atiêng (Tây Giang) và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An (Quế Sơn).

Toàn cảnh thị trấn Tak Pỏ nhìn từ trên cao. Ảnh: T.H

Theo đó, HĐND tỉnh tán thành chủ trương thành lập thị trấn Tak Pỏ (Nam Trà My) trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 103,09km2 và dân số 4.523 người của xã Trà Mai. Thị trấn Tak Pỏ giáp với huyện Bắc Trà My và các xã Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Vân (Nam Trà My).

Sau khi thành lập thị trấn Tak Pỏ, huyện Nam Trà My có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn (Tak Pỏ) và các xã Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân và Trà Vinh. Trụ sở UBND thị trấn Tak Pỏ đặt tại trụ sở UBND xã Trà Mai hiện tại.

HĐND tỉnh cũng đồng ý thành lập thị trấn A Tiêng (Tây Giang) trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 59,98km2 và dân số 4.062 người của xã A Tiêng. Thị trấn A Tiêng giáp các xã A Nông, Bha Lêê, Dang, Lăng của huyện Tây Giang và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Sau khi thành lập thị trấn A Tiêng, huyện Tây Giang có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn A Tiêng và các xã A Nông, A Vương, A Xan, Bha Lêê, Ch’Ơm, Dang, Ga Ry, Lăng và Tr’Hy). Trụ sở UBND thị trấn A Tiêng đặt tại trụ sở UBND xã A Tiêng hiện tại.

Một góc thị trấn A Tiêng (Tây Giang). Ảnh: Đ.N

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thống nhất mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An (Quế Sơn) trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên 4,93km2 và dân số 2.990 người của xã Quế Mỹ để nhập vào thị trấn Hương An. Sau điều chỉnh mở rộng, thị trấn Hương An có diện tích tự nhiên 16,10km2 và dân số 11.736 người.

Thị trấn Hương An giáp các xã Quế Mỹ, Quế Phú của huyện Quế Sơn; huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình. Sau điều chỉnh mở rộng, xã Quế Mỹ có diện tích tự nhiên 34,52km2 và dân số 8.931 người, giáp thị trấn Hương An, huyện Thăng Bình và các xã Quế Thuận, Quế Phú, Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn).

Như vậy, sau khi thành lập thị trấn Tak Pỏ, A Tiêng và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An, Quảng Nam có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 14 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; có 233 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 188 xã, 29 phường và 16 thị trấn.