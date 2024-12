An ninh trật tự Quảng Nam: Giải quyết tình trạng “xe dù” ở cảng hàng không Chu Lai (QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trần Nam Hưng vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Núi Thành phối hợp giải quyết tình trạng “xe dù” hoạt động ở cảng hàng không Chu Lai.

UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hoạt động Cảng hàng không Chu Lai. Ảnh minh họa: T.C

Để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hoạt động của Cảng Hàng không Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND huyện Núi Thành theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Núi Thành và các lực lượng chức năng liên quan phối hợp với Cảng Hàng không Chu Lai tổ chức duy trì ổn định trật tự, giải quyết tình trạng phương tiện xe đón trả khách trái phép (xe dù) gây mất trật tự để đảm bảo việc khai thác và an toàn cho hành khách đến, đi tại Cảng Hàng không Chu Lai.

Việc ổn định trật tự, ngăn chặn “xe dù” được tập trung trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Ất Tỵ 2025, khi lượng khách đi lại tăng cao.

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành để xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hành khách trái phép, không có hợp đồng khai thác tại Cảng Hàng không Chu Lai và đậu, đỗ, đón trả khách không đúng quy định.

Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách, kinh doanh dịch vụ taxi có tham gia vận chuyển hành khách tại Sân bay Chu Lai cung cấp đủ phương tiện phục vụ nhu cầu tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.