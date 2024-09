Xã hội Quảng Nam: Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 (QNO) - Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 4 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương.





Cảnh sát giao thông kiểm soát phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1. Ảnh: C.T

So cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 4 chết, giảm 1 bị thương. Địa bàn huyện Núi Thành là nơi duy nhất xảy ra tai nạn giao thông, trên tuyến ĐH4.NT do xe mô tô gây ra.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh - ông Phan Đức Tiễn cho biết, đơn vị đã treo hơn 100 băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn, nơi tập trung đông người; gửi tin nhắn SMS tuyên truyền về trật tự ATGT đến hơn 1.000 thuê bao di động trên địa bàn tỉnh. Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời các thông tin, phản ánh về tình hình giao thông trong thời gian nghỉ lễ.

Tổ liên ngành đường thủy nội địa cấp tỉnh kiểm tra điều kiện ATGT của tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Ảnh: C.T

Ông Phan Đức Tiễn cho biết thêm, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; thường xuyên cập nhật tình hình tai nạn giao thông và hoạt động đảm bảo ATGT của các lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền lưu động dọc quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Tổ chức cho 35 đơn vị kinh doanh vận tải và 62 người điều khiển phương tiện trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

Tổ liên ngành đường thuỷ nội địa của Ban ATGT tỉnh tổ chức kiểm tra địa bàn TP.Hội An và đã lập 2 biên bản làm việc kiểm tra đối với 2 bến thuỷ nội địa (bến Cửa Đại do Ban Quản lý bến thuỷ bộ TP.Hội An quản lý; bến Cù Lao Chàm do UBND xã Tân Hiệp quản lý). Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Nam kiểm tra và làm thủ tục rời bến Cửa Đại đi Cù Lao Chàm cho 202 lượt phương tiện với 6.438 lượt hành khách.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra ô tô chở khách tại Cảng hàng không Chu Lai. Ảnh: C.T

Thực thi công vụ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai 216 ca tuần tra kiểm soát với 976 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản 917 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với số tiền phạt 2,39 tỷ đồng; tước 101 giấy phép lái xe, tạm giữ 362 phương tiện.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến khách ngang sông, Cảng hàng không Chu Lai. Lực lượng chức năng còn chủ trì phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D (Nam Giang).