Công an Đông Giang hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

(QNO) - Công an huyện Đông Giang đang ra quân đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

Công an huyện Đông Giang ra quân tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: T.V.LAI

Công an huyện Đông Giang sẽ phối hợp UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền tiện ích của ứng dụng định danh điện tử, sự thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử. Hướng dẫn nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử; cách cài đặt ứng dụng VNeID, ứng dụng Đông Giang Smart. Tuyên truyền công tác bảo mật thông tin, thao tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Trong buổi ra quân tại thị trấn Prao, Chi đoàn cùng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đông Giang đã tuyên truyền, phát tờ rơi (bằng infographic do Công an huyện xây dựng) và tư vấn, thông tin các nội dung cơ bản về cách thức đăng ký, lịch trình cấp tài khoản định danh điện tử. Hướng dẫn thao tác kích hoạt tài khoản trên ứng dụng VNeID. Đồng thời tích hợp các loại giấy tờ tùy thân của người dân tại thị trấn Prao.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thị trấn Prao về tiện ích, cách cài đặt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: T.V.LAI

Lãnh đạo Công an huyện Đông Giang cho hay, công tác tuyên truyền được thực hiện đến tháng 12/2023. Riêng đợt cao điểm triển khai trong tháng 3 nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên và góp phần tăng cường công tác chuyển đổi số cộng đồng.

Thông qua đợt cao điểm, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.