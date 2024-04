Văn hóa Sắc màu “Đêm Hội An tại Sakai” (QNO) - Tối 26/4, tại TP.Sakai, Osaka (Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền thành phố Sakai, Hội giao lưu quốc tế và Hội hữu nghị Nhật - Việt thành phố Sakai phối hợp TP.Hội An tổ chức “Đêm Hội An tại Sakai”.

Biểu diễn nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa Hội An tại đêm hội. Ảnh: N.C

Tham dự chương trình có ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka.

Chương trình có sự tham dự của nhiều đại biểu Nhật Bản và đại diện lãnh đạo cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: N.C

“Đêm Hội An tại Sakai” giới thiệu đến công chúng Nhật Bản chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa Hội An như: hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, múa dân gian, trò chơi dân gian Bài chòi…

Đông đảo quan khách tham dự và trải nghiệm trò chơi Bài chòi. Ảnh: N.C

Các nghệ sĩ đến từ phố Hội đã kể những câu chuyện giàu cảm xúc về một Hội An đậm chất thơ ca và đầy hoài niệm, qua đó mang đến cho du khách những ấn tượng sâu sắc về một vùng đất đậm sắc màu di sản.

Lãnh đạo UBND TP.Hội An phát biểu tại sự kiện. Ảnh: N.C

Bên cạnh đó, Hội An cũng giới thiệu các thông tin du lịch - dịch vụ của thành phố, tổ chức trưng bày đèn lồng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhằm giới thiệu về văn hóa, điểm đến, những chương trình khám phá, giải trí, cũng như các nghề, làng nghề truyền thống tại Hội An. Sự kiện góp phần chuyển tải, giới thiệu hình ảnh vùng đất Hội An xinh đẹp, tài hoa và đầy sáng tạo, qua đó thu hút du khách đến với Hội An.

Quảng bá văn hóa - du lịch Hội An đến du khách tham dự đêm hội. Ảnh: N.C

Chương trình “Đêm Hội An tại Sakai” đã mang đến cho người dân Sakai, Osaka nói riêng và người dân Nhật Bản, du khách, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản nói chung những hình ảnh về một Hội An xinh đẹp, thân thiện, sáng tạo; mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự kết nối, tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai thành phố; đồng thời đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị, ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.