Thanh thiếu niên Sân chơi bổ ích từ các lớp năng khiếu hè TP.Hội An vừa bế giảng và khen thưởng các lớp năng khiếu hè 2024 dành cho thiếu nhi, qua đó khép lại khoảng thời gian nhiều niềm vui cũng như trang bị kiến thức bổ ích.

Thiếu nhi Hội An tham gia lớp dạy hát dân ca hằng đêm trong khu phố cổ. Ảnh: PHAN SƠN

Đầu tháng 6/2024, Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An phối hợp với Phòng GD-ĐT, Thành đoàn Hội An khai giảng các lớp năng khiếu miễn phí dành cho thiếu nhi Hội An.

Trong đó, gần 600 thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham gia các lớp múa, hội họa, thanh nhạc, dân ca, bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn.

Trước đó, trung tâm đã phối hợp với Phòng GD-ĐT mở lớp sớm trong dịp hè, gửi thông báo đến từng trường học trên địa bàn thành phố nên học sinh nắm được thông tin, số lượng đăng ký khá đông và tham gia tích cực.

“Tham gia lớp năng khiếu múa em thấy rất vui. Đây là hoạt động rất bổ ích đối với em trong thời gian nghỉ hè và sẽ tiếp tục tham gia trong các mùa hè tới” - em Trần Thị Minh Hiếu, học sinh lớp 8/2 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu bày tỏ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức các lớp năng khiếu hè TP.Hội An, trong hơn 2 tháng, với sự giảng dạy từ cán bộ Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An, một số em thể hiện năng khiếu nổi trội.

Như ở lớp múa, các em đã cố gắng tập luyện nên kỹ thuật biểu diễn rất tốt. Về lớp hội họa, các em nắm bắt những kiến thức ban đầu, tạo nền tảng để từng bước nâng cao hơn trong thời gian tới.

Trao thưởng cho thiếu nhi Hội An có thành tích xuất sắc tham gia các lớp năng khiếu hè năm 2024. Ảnh: PHAN SƠN

Đối với lớp thanh nhạc, học viên được trang bị kỹ năng như cách phát âm chuẩn, hát rõ lời và đúng giai điệu, cách nhả chữ mở khẩu hình, cách lấy hơi, rèn giọng, luyện thanh đúng cao độ, phát triển về cột hơi, giọng hát vang và khỏe hơn.

Còn ở lớp dân ca trong khu phố cổ, thiếu nhi tham gia nghiêm túc, chăm chỉ với tình yêu và niềm say mê với loại hình này. Nhiều phụ huynh cũng rất nhiệt tình khi cùng con học hát dân ca.

Hè năm nay, các lớp năng khiếu thể dục - thể thao có số lượng thiếu nhi đăng ký tham gia cao hơn nhiều so với những năm trước. Qua tham gia tập luyện, các em đã có sự tiến bộ về chuyên môn, kỹ thuật, sự khéo léo, bền bỉ, linh hoạt.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An, các lớp năng khiếu được TP.Hội An duy trì hằng năm. Hè năm nay, thiếu nhi tại các lớp năng khiếu hè còn được tham gia một số hoạt động tại sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20.

“Hiện nay, TP.Hội An đã tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, trong đó có dự án “Ươm mầm sáng tạo tài năng trẻ”. Qua các lớp năng khiếu hè này thì chúng tôi cũng phát hiện các nhân tố để đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế cận trong tương lai” - bà Trương Thị Ngọc Cẩm nói.