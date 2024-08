Du lịch

Silk Sense Hoi An River Resort đạt chứng nhận quốc tế về du lịch bền vững

(QNO) - Silk Sense Hoi An River Resort (phường Cẩm An, TP.Hội An) vừa nhận được Chứng nhận “Travelife Gold for Accommodation Sustainability” từ Tổ chức quốc tế về du lịch bền vững Travelife.