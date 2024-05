Giáo dục - Việc làm

Tam Kỳ truyền thông giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THCS

(QNO) - Sáng nay 22/5, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức truyền thông giáo dục nghề nghiệp cho hơn 140 học sinh các trường THCS Lý Tự Trọng (phường An Xuân), Nguyễn Huệ (phường Hòa Hương) và Chu Văn An (phường An Sơn).