Trả lại tài sản đánh rơi của 2 du khách nước ngoài

(QNO) - Công an phường Cẩm An (TP.Hội An) vừa trao trả lại tài sản đánh rơi cho 2 du khách người nước ngoài đang lưu trú tại khối phố An Bàng trên địa bàn phường.

Công an phường Cẩm An trao trả lại tài sản đánh rơi cho 2 du khách nước ngoài. Ảnh: (Công an phường Cẩm An)

Khoảng 5 giờ 20 ngày 23/11/2023, Công an phường Cẩm An tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân trình báo về việc phát hiện một số tài sản trên khu vực bờ biển bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An. Tài sản được xác định gồm 2 điện thoại iPhone 13, 1 pin dự phòng, 1 túi xách, các loại thẻ ngân hàng, bằng lái xe, tiền mặt...

Công an phường đã tiến hành xác minh và tìm được chủ nhân của các tài sản trên là anh Evans Daniel William (SN 1997, quốc tịch Anh) và chị Finnuala Mary Florence Baker (SN 2.000, quốc tịch Úc), hiện đang lưu trú tại homestay Giấc Mơ Biển thuộc khối An Bàng; đồng thời liên hệ và tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cho du khách.

Nhận lại tài sản của mình, cả hai du khách rất xúc động, cảm kích về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cẩm An.