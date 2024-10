Quốc phòng - An ninh Tổ liên gia phòng chống cháy ở chợ Quán Gò “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” tại chợ Quán Gò, xã Bình An (Thăng Bình) là mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn.

Một nút ấn khẩn cấp được lắp đặt tại khu vực trung tâm chợ Quán Gò, xã Bình An. Ảnh: V.T

Từ khi có thiết bị chuông báo động về phòng cháy chữa cháy (PCCC), tiểu thương và người dân sống, buôn bán trong khu vực chợ cũng chú ý hơn về phòng chống cháy, nhận thức và kỹ năng ứng phó nâng cao hơn khi các nội dung của mô hình được triển khai vào thực tế.

Ông Huỳnh Hữu Vinh (ở thôn An Thành 2) cho biết, chuông báo động là thiết bị chủ lực của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và chuông báo động có một điểm bố trí ở trung tâm chợ cũng là một cách tuyên truyền trực quan.

Tham gia mô hình, anh Võ Ngọc Ân - tiểu thương buôn bán tại chợ Quán Gò cho rằng sự ra đời của “Tổ liên gia an toàn PCCC” là điều cần thiết. “Khi tham gia mô hình, chúng tôi được Công an xã hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo các kỹ năng về sử dụng bình chữa cháy, nhận biết đám cháy, còn được thực hành phương án diễn tập PCCC” - anh Ân nói.

Công an xã Bình An thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hành về PCCC. Ảnh: T.T

Thượng úy Lê Thành Trung - Phó Trưởng Công an xã Bình An cho biết, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại chợ Quán Gò ra mắt từ tháng 4/2023 với sự tham gia của 7 hộ kinh doanh liền kề.

Theo đó, mỗi nhà được lắp đặt thiết bị chuông báo cháy liên kết với các nhà liền kề. Khi nhà nào bấm nút sự cố, các chuông nhà khác sẽ reo lên để chủ nhà nhận biết. Riêng ban đêm, bóng đèn sẽ tự động phát sáng giúp người dân phòng ngừa và thực hành phương án PCCC từ sớm.

“Ban đầu khi triển khai mô hình cũng gặp khó khăn, bởi người dân chưa nhận thức rõ sự cần thiết của công tác PCCC. Song qua công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, đưa ra các mô hình mô phỏng, hướng dẫn thực hành nên dần dần người dân đã chủ động hơn” - Thượng úy Lê Thành Trung cho biết thêm.

Theo ông Hồ Thành Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy xã Bình An, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” dù xây dựng sau nhưng đã mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian đến, trên cơ sở tham mưu của Công an xã, Đảng ủy sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo sơ kết, đánh giá, nhân rộng mô hình trên địa bàn các thôn…

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” là mô hình điểm của xã Bình An, có ý nghĩa lâu dài trong lộ trình PCCC tại huyện Thăng Bình nói chung.

Trong đó, mục đích cốt lõi hướng đến là thay đổi nhận thức và hành động của người dân về PCCC, hạn chế những vụ cháy đáng tiếc xảy ra, nhất là khu vực chợ, khu đông dân cư. Qua đó, giúp người dân chủ động trong công tác này tại cơ sở.