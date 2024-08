Văn hóa Tổng kết "Giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản - hành trình kết nối văn hóa" (QNO) - Sáng 3/8, trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024 diễn ra hội nghị tọa đàm tổng kết “Giao lưu văn hóa Hội An và Nhật Bản - Hành trình kết nối văn hóa”.

Lãnh đạo UBND TP.Hội An (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện 1 đơn vị của Nhật Bản đã gắn bó nhiều năm với sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản. Ảnh: Q.T

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương có hợp tác với TP.Hội An trong chặng đường tổ chức sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh nói: "Sự thành công của 20 lần tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản tại Hội An và các lần tổ chức hoạt động văn hóa Hội An ở các thành phố của Nhật Bản đã minh chứng sinh động cho tinh thần quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Lanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Những lần tổ chức sự kiện này đã quy tụ đông đảo các chính khách, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, doanh nghiệp, địa phương, nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân từ hai nước tham gia các chương trình hoạt động. Tình hữu nghị giữa chúng ta ngày càng được bồi đắp dựa trên tình cảm, sự thấu hiểu, chia sẻ và lòng chân thành".

Cũng theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, từ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản cũng mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư giữa thành phố Hội An với các cơ quan tổ chức, địa phương của Nhật Bản.

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản diễn ra lần đầu vào năm 2003, đến nay đã tròn 20 lần tổ chức. Qua mỗi kỳ tổ chức, các chương trình ngày càng được đầu tư công phu, mang đậm bản sắc truyền thống và hiện đại. Nhiều hoạt động đã trở thành dấu ấn riêng và là sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng cho hay, sau khi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản được thành lập ở khu vực miền Trung Việt Nam vào năm 2022, Tổng Lãnh sự quán đã luôn nỗ lực trong việc thúc đẩy giao lưu giữa Nhật Bản và khu vực miền Trung.

Đại diện Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

"Việt Nam và Nhật Bản đã chào đón cột mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, và năm nay sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản đã bước sang lần thứ 20. Trong những lễ hội Nhật Bản được tổ chức ở Việt Nam thì sự kiện này của Hội An có thể coi là lễ hội có hoạt động từ lâu nhất.

Tôi thấy biết ơn khi mỗi năm những người liên quan Nhật Bản và Việt Nam có thể tập trung trong bầu không khí hạnh phúc như thế này. Hy vọng mối giao lưu và tình hữu nghị giữa chúng ta sẽ được thắt chặt hơn nữa" - đại diện Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng nói.