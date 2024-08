Văn hóa

Trưng bày hơn 100 bức ảnh về quan hệ giao lưu Hội An - Nhật Bản

(QNO) - Trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20 năm 2024, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh, ấn phẩm giới thiệu các di tích, dấu ấn giao lưu văn hóa của Nhật Bản ở Hội An trong quá khứ cũng như hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa trong những năm gần đây.