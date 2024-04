Văn hóa Từ 31/5 - 2/6 diễn ra “Nét hoa nghề Hội An” lần thứ III (QNO) - UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện “Nét hoa nghề Hội An” lần thứ III và “Phiên chợ khởi nghiệp - Tiêu dùng xanh Hội An” năm 2024.

Sự kiện “Nét hoa nghề Hội An lần thứ III” diễn ra từ ngày 31/5 đến 2/6/2024. Ảnh: PHAN SƠN

Sự kiện gồm chuỗi hoạt động: Khai trương hoạt động hướng dẫn tham quan làng mộc Kim Bồng tại trung tâm làng nghề Kim Bồng (xã Cẩm Kim); giao lưu, kết nối sáng tạo với sự tham gia của họa sĩ và nghệ nhân; không gian trình diễn nghề truyền thống Hội An và triển lãm ảnh “Hội An- Thành phố sáng tạo”; tọa đàm “Hội An - Làng nghề lên số”; phiên chợ “Khởi nghiệp - Tiêu dùng xanh Hội An” năm 2024.

Chương trình còn có các hoạt động phụ trợ như không gian ẩm thực Hội An; thiếu nhi Hội An với làng nghề thủ công truyền thống; giao lưu văn nghệ “Cẩm Kim với làng nghề truyền thống”; trưng bày đèn lồng trên sông và bến đò Cẩm Kim; giao lưu “Làng mộc Kim Bồng - Khơi nguồn sáng tạo”...

Sự kiện nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa các nghề, làng nghề truyền thống của Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đặc biệt là khi Hội An đã tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian; kết nối làng nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm; mở rộng hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, OCOP.

“Nét hoa nghề Hội An” lần thứ III diễn ra từ ngày 31/5 đến 2/6 tại các làng nghề truyền thống và không gian sáng tạo trên địa bàn Hội An.