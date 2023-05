Quảng Nam đã kích hoạt hơn 94 nghìn tài khoản định danh điện tử

(QNO) - Sáng nay 19/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Công an tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc sáng 19/5. Ảnh: P.V

Đại diện Công an tỉnh thông tin, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án 06; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử; phối hợp các sở, ban ngành liên quan tập trung đối sánh, cập nhật dữ liệu chuyên ngành phục vụ làm giàu và đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đến 14/5/2023, Quảng Nam còn hơn 52 nghìn công dân thường trú trên địa bàn tỉnh, 2.065 công dân tạm trú tại tỉnh khác trong độ tuổi chưa được cấp CCCD. Hiện đã thu nhận được hơn 236 nghìn hồ sơ định danh điện tử, hơn 212 nghìn tài khoản, kích hoạt hơn 94 nghìn tài khoản, đạt tỷ lệ 12,7%.

Công an Quảng Nam vừa xuất quân tăng cường cho các địa phương triển khai Đề án 06. Ảnh: P.V

Công an tỉnh cũng vừa tổ chức lễ xuất quân trưng dụng 30 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường cho công an các địa phương để thực hiện Đề án 06, gồm: Thăng Bình, Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh và Điện Bàn.

Đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, phúc tra kết quả thu nhận hồ sơ cấp CCCD, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và kiểm tra, hướng dẫn công tác thường trực tham mưu thực hiện tại Công an Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, Phú Ninh.

Trên cổng thông tin hệ thống giám định bảo hiểm y tế, Sở Y tế đã phê duyệt, cấp phép cho 43 đơn vị sử dụng hồ sơ sức khỏe chuyển dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định bảo hiểm y tế liên thông phục vụ Đề án 06. Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội, Sở TT-TT, Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT cũng đã nỗ lực triển khai các phần việc trong Đề án 06.

Công an TP.Tam Kỳ tập trung “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, làm cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ Đề án 06. Ảnh: P.V

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã báo cáo, kiến nghị một số tồn tại, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi, đủ điều kiện được cấp CCCD.

Đồng chí Hồ Quang Bửu cũng yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch đợt cao điểm thực hiện Đề án 06 trong tháng 6 tới. Hằng tuần, Công an tỉnh tách xuất số liệu hồ sơ cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử ở từng địa phương để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp tục hướng dẫn công an cơ sở thực hiện công tác xác thực dữ liệu bảo hiểm xã hội với dữ liệu dân cư theo quy định. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực của mình trong Đề án 06 để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo yêu cầu đặt ra theo chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh.