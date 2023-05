Thực hiện Đề án 06: Vào chặng nước rút

Triển khai Đề án 06, với mục tiêu hoàn thành cài đặt, kích hoạt 728.000 tài khoản VNeID trước ngày 30/6/2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho mọi công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2023 là nhiệm vụ nặng nề của Công an Quảng Nam. Sáng qua 16/5, Công an tỉnh tổ chức xuất quân tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc về cơ sở để hỗ trợ trong chặng “nước rút” này.

Công an các địa phương đang miệt mài với chặng nước rút thực hiện Đề án 06. TRONG ẢNH: Công an đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, người bệnh nặng.

Triển khai Đề án 06, với mục tiêu hoàn thành cài đặt, kích hoạt 728.000 tài khoản VNeID trước ngày 30/6/2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho mọi công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2023 là nhiệm vụ nặng nề của Công an Quảng Nam. Sáng qua 16/5, Công an tỉnh tổ chức xuất quân tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc về cơ sở để hỗ trợ trong chặng “nước rút” này.

Hỗ trợ cơ sở

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 vẫn còn rất nặng nề. Nhiều chỉ tiêu công tác còn rất thấp, như chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (đạt 11,2%, xếp thứ 47/63 tỉnh thành); cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện còn gần 60.000 trường hợp; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp.

“Những hạn chế đó có thể dẫn đến nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ. Công an tỉnh quyết định xuất quân tăng cường lực lượng cho Công an các địa phương có số lượng công dân chưa được cấp CCCD nhiều như Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Phú Ninh, Hội An, Điện Bàn… Đội ngũ được tăng cường nhằm giúp các địa phương này hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử theo đúng tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an giao” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng động viên đoàn cán bộ, chiến sĩ các phòng ban tăng cường cho công an địa phương triển khai Đề án 06. Ảnh: T.C

Thượng úy Nguyễn Thành Minh - cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh chia sẻ, đội ngũ cán bộ được trưng dụng, tăng cường cho các địa phương đều ý thức được tính cấp bách, quan trọng của nhiệm vụ lần này.

“Chúng tôi nhận thức rõ đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Công an Quảng Nam nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Đồng thời vừa là ý thức trách nhiệm, vừa thể hiện tính xung kích, tiên phong của đoàn viên, hội viên của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, góp phần vào nhiệm vụ chính trị chung” - Thượng úy Nguyễn Thành Minh nói.

Nêu cao trách nhiệm

Quán triệt tinh thần của Bộ trưởng Bộ Công an: “Thực hiện Đề án 06 vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là uy tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ được trưng dụng, tăng cường phải phát huy trách nhiệm, năng lực của mỗi cá nhân để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho đợt cao điểm lần này.

Công an các địa phương được yêu cầu phải thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm rõ số lượng công dân chưa được cấp CCCD, chủ động xây dựng phương án thực hiện một cách khoa học, huy động tối đa lực lượng, bố trí thời gian hợp lý, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, vận động mời công dân đến trụ sở hoặc đến tận nhà để thu nhận hồ sơ CCCD.

Để bám kịp mốc hạn định hoàn thành 15/6/2023, Công an tỉnh sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra, phúc tra kết quả thu nhận hồ sơ cấp CCCD; cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” tại các địa phương. Tại TP.Tam Kỳ và các địa phương, sẽ có tổ công tác lưu động hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thượng tá Võ Văn Hiếu - Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình chia sẻ, cán bộ ở cơ sở vẫn đang dốc sức cho những mục tiêu đặt ra của đề án. Sự tăng cường của Công an tỉnh trong thời điểm này rất quan trọng, củng cố nguồn lực cho Công an Thăng Bình nói riêng, các địa phương nói chung để bám sát, phấn đấu hoàn thành đạt và cố gắng vượt chỉ tiêu giao.

Công an Thăng Bình cũng đã có kế hoạch để phát huy hiệu quả nguồn lực về con người, trang thiết bị được tăng cường, tiếp tục triển khai các giải pháp trong chặng nước rút thực hiện Đề án 06 trên địa bàn toàn huyện.