Đời sống Xã Trà Tập di dời 26 hộ dân làng Lăng Lương phòng tránh sạt lở (QNO) - Mưa lớn những ngày qua tại làng Lăng Lương (thôn 2, xã Trà Tập, Nam Trà My) gây sạt lở hàng trăm khối đất đá và tràn vào khu dân cư. Địa phương đã di dời 26 hộ/95 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Lượng lớn bùn đất tràn xuống nhà dân làng Lăng Lương. Ảnh: TRUNG LÊ

Ông Hồ Văn Níp - Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, mưa lớn từ ngày 19 - 22/9 khiến tuyến đường từ UBND xã Trà Tập đi làng Lăng Lương bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây tê liệt giao thông.

Đất đá còn trôi xuống sát làng Lăng Lương, uy hiếp 26 hộ dân với 95 nhân khẩu. Lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã khảo sát tại điểm sạt lở và trên đầu nguồn, phát hiện nhiều vết nứt, gãy.

Chính quyền xã Trà Tập đã đặt biển báo, hạn chế người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm. Lực lượng xung kích, dân quân xã hỗ trợ di dời 26 hộ dân cùng đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở. Ảnh: TRUNG LÊ

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, làng Lăng Lương nằm trong vùng nguy hiểm do sạt lở, được quy hoạch sắp xếp dân cư theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Huyện đã có kế hoạch di dời 26 hộ dân đến nơi ở mới an toàn trong năm nay.

“Hiện nay toàn bộ 26 hộ dân được di dời đến nơi ở tạm đảm bảo an toàn. Địa phương thực hiện song song hai nhiệm vụ là đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân và triển khai xây dựng khu dân cư mới đã quy hoạch trước đó” - ông Mẫn cho hay.

Toàn huyện Nam Trà My hiện có 39 khu dân cư (11.780 người) có nguy cơ sạt lở. Đến ngày 23/9 đã sơ tán 63 hộ/269 nhân khẩu bị ảnh hưởng sạt lở đến nơi an toàn.