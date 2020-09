Hội Cựu chiến binh tỉnh tuyên dương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

(QNO) - Sáng nay 18.9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15.5.2016) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2016 - 2020); tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Chỉ thị 05.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRIÊU NHAN

Trong 4 năm qua, Hội CCB tỉnh đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn thể nội dung đã xác định trong Chỉ thị 05, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, hội viên CCB; xây dựng các cấp hội trong sạch, vững mạnh.

Các cấp hội đều tổ chức các lớp học tập chuyên đề về Chỉ thị 05, thu hút 35.800 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Đồng thời lồng ghép các phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”…

Từ thực tiễn, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Có thể kể tới mô hình “CCB phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội”, “Chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tiếng mỏ chống trộm”… của Hội CCB thị xã Điện Bàn, TP.Tam Kỳ, Đại Lộc, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức. Hay như mô hình “Chi hội 3 không, 5 không”, “Gia đình 6 không”, “2 giữ về an ninh trật tự” của Hội CCB TP.Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Đại Lộc...

Giai đoạn 2016 - 2020, Hội CCB tỉnh đã tạo điều kiện giúp 17.290 hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay, ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 643,8 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 6.938 lao động. Vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào CCB góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế với tổng số vốn hơn 55 tỷ đồng; xây dựng quỹ hội 13,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.478 lao động. Hằng năm, chủ động phối hợp với các ngành mở lớp tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, trồng trọt cho gần 100.000 lượt cán bộ, hội viên CCB.



Từ năm 2016 tới nay, Hội CCB các cấp đã tích cực vận động, quyên góp, ủng hộ các quỹ tình nghĩa gần 8 tỷ đồng; tặng 198 sổ tiết kiệm, xây dựng 31 nhà, sửa chữa 5 nhà “nghĩa tình đồng đội”, xóa 295 nhà tạm cho hội viên CCB với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Các cấp hội cũng nhận phụng dưỡng 6 Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu 252 con CCB có hoàn cảnh khó khăn...

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh trao tặng bằng khen 4 tập thể (Hội CCB Núi Thành, Đại Lộc, Tiên Phước, Nông Sơn) và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2020.