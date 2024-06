An ninh trật tự Bắt đối tượng cạy cốp xe máy trộm tài sản hơn 17 triệu đồng (QNO) - Khi chở khách đi dự đám cưới, T.V.V. (SN 1998, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, Duy Xuyên) đã cạy cốp xe máy của người dân trộm cắp nhiều tài sản.

Công an thi hành lệnh bắt T.V.V. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.V.V. để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 12/5, khi lái xe dịch vụ chở khách đi dự đám cưới tại thôn Thuận An (xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức), lợi dụng sơ hở của chủ xe máy, V. cạy cốp xe lấy cắp nhiều tài sản gồm: 1 khâu vàng, 1 dây chuyền vàng và tiền mặt 5,5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 17 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức làm rõ.