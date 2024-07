Chung kết Euro 2024: Tây Ban Nha và Anh tranh ngôi vương

Trước hai trận bán kết của “tứ đại anh hào” châu Âu, báo Bild (Đức) đã tổ chức cuộc thăm dò trên mạng dành cho người hâm mộ với câu hỏi: “Đội nào sẽ đoạt chức vô địch châu Âu?”. Gần 10.000 người hâm mộ tham gia bình chọn. Kết quả: 54% chọn Tây Ban Nha, 29% chọn Hà Lan, 10% chọn Pháp và chỉ có 7% chọn tuyển Anh. Tuyển Tây Ban Nha từng 3 lần đăng quang ngôi vương Euro (1964, 2008, 2012), còn Pháp có 2 lần (1984, 2000). Cả Tây Ban Nha và Pháp đều là những ứng viên nặng ký cho ngôi vương tại Euro 2024, chỉ sau tuyển Anh. Họ gặp nhau ở vòng bán kết này, có thể xem là trận chung kết sớm. Huấn luyện viên Koeman (Hà Lan) cũng tin Tây Ban Nha chiến thắng và cũng tự tin đoàn quân của mình khi trả lời hãng thông tấn Reuters: “Tôi thích đấu với Tây Ban Nha ở chung kết hơn, vì chúng tôi đã đấu với Pháp ở vòng bảng (0-0). Nhưng trước mắt, chúng tôi phải đánh bại tuyển Anh trước đã”.

Giải quyết trận đấu trong 90 phút

Tuy xuất sắc lọt vào bán kết, nhưng Tây Ban Nha bị hao hụt lực lượng nghiêm trọng khi nhiều trụ cột sẽ phải vắng mặt ở trận đấu với tuyển Pháp, vì Luật thẻ phạt và chấn thương. Theo Luật thẻ vàng ở Euro 2024, thì cầu thủ nào nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ bị treo giò 1 trận (trận tiếp theo). Thêm vào đó, bất kỳ thẻ vàng nào cầu thủ nhận ở vòng bảng, vòng 1/8 và tứ kết đều sẽ được xóa khi bước vào bán kết. Vì vậy, hầu hết các đội vào vòng bán kết không có tổn thất nào nghiêm trọng, ngoài tuyển Tây Ban Nha: Tiền vệ Pedri sớm chia tay giải đấu vì chấn thương dây chằng gối, hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal dính thẻ đỏ, trung vệ Le Normand đã nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận tứ kết với Đức nên sẽ vắng mặt tại bán kết.

Theo Luật thẻ vàng, tuyển Pháp không sứt mẻ lực lượng, song không thuyết phục được giới chuyên môn và người hâm mộ. Qua 5 trận, tuyển Pháp tuy chưa thua trận nào, nhưng có 3 trận hòa, còn Tây Ban Nha có 5 trận đều thắng, không ai chê được. Vào trận bán kết, ngay phút thứ 5, tuyển Tây Ban Nha đã uy hiếp khung thành tuyển Pháp từ cú đánh đầu vọt xà của Ruiz. Trận đấu sôi động lên hẳn khi Pháp nhập cuộc tấn công, dù Tây Ban Nha vẫn làm chủ thế trận. Phút thứ 9, Mbappe thoát xuống bên cánh trái, tạt vào thuận lợi cho tiền đạo Kolo Muani đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho tuyển Pháp. Đây cũng là điều bất ngờ và là bàn thắng từ bóng sống đầu tiên ở Euro 2024 của tuyển Pháp.

Hai bên ăn miếng trả miếng đầy ấn tượng. Phút 21, tiền đạo trẻ Lamine Yamal có bóng, sút từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi xoáy vào góc cao khung thành. Thủ thành Maignan (Pháp) bay người hết cỡ cũng không thể giữ được mành lưới, đành để tuyển Tây Ban Nha gỡ hòa 1-1. Với bàn thắng này, Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất (hơn 16 tuổi) ghi bàn tại một vòng chung kết Euro.

Hưng phấn trước bàn gỡ hòa, tuyển Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh của đội bóng tấn công hiệu quả trong 5 trận vừa qua. Phút 25, Dani Olmo xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút, hậu vệ Jules Kounde nỗ lực ngăn cản trở thành “người đốt đền”, đưa tuyển Tây Ban Nha vượt lên trước 2-1.

Sau bàn thắng này, tuyển Tây Ban Nha tổ chức giữ bóng nhiều hơn, triển khai tấn công chậm hơn, làm cho tuyển Pháp khó khăn hơn trong việc cướp lấy bóng. Pháp cố gắng dâng cao, nhưng chưa tạo nên hiệu quả bởi còn lo chống đỡ nhiều đợt phản công nguy hiểm của Tây Ban Nha. Lần này, may mắn không còn đứng về phía Pháp. Tỉ số 2-1 được gói gọn trong 90 phút. Tây Ban Nha có hy vọng lập kỷ lục 4 lần vô địch Euro. Nếu được vậy, họ lập thêm kỷ lục mới là đội bóng đầu tiên thắng tất cả các trận đấu (7 trận) trên hành trình lên ngôi vô địch tại một kỳ Euro.

Tuyển Anh “lột xác” và chiến thắng

Hà Lan chơi bóng thiên về tấn công và đã có 9 bàn thắng qua 5 trận, dù các tiền đạo của đội không được đánh giá cao. Trong khi đó, tuyển Anh sở hữu đội hình bạc tỉ với nhiều ngôi sao tấn công tầm cỡ, nhưng chỉ mới ghi được 5 bàn từ lối chơi bị nhiều chỉ trích của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Tuyển Anh có đến 3 trận hòa, còn Hà Lan chỉ một lần ngã ngựa trước Áo (2-3) ở vòng bảng. Hà Lan thắng Thổ Nhĩ Kỳ trong 90 phút, còn Anh phải cần đến loạt sút 11m mới vượt qua được Thụy Sĩ. Nhưng người hâm mộ vẫn tin tuyển Anh còn… “giấu bài”. Chơi cho đội tuyển quốc gia là vì màu cờ sắc áo, nhưng họ phải chứng tỏ mình mới hy vọng có cuộc sống tốt hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan không làm người hâm mộ thất vọng. Phút thứ 7, Xavi Simons cướp bóng rồi tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ thành Pickford, mở tỷ số cho Hà Lan. Tuyển Anh cũng kịp bắt nhịp trận đấu. Harry Kane và đồng đội chơi sáng nước hơn các trận trước. Phút 16, tiền đạo Harry Kane bị ngã trong vòng cấm. VAR vào cuộc, xác định hậu vệ Dumfries đã đạp vào chân Harry Kane trong vòng cấm. Phút 18, chính Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh, dù Verbruggen đoán đúng hướng cũng không thể cản phá. Phút 30, xà ngang cứu thua cho tuyển Anh khi Dumfries bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc. Liền sau đó, phút 32, cột dọc lại cứu Hà Lan sau cú sút ngoài vòng cấm của tiền đạo Foden (Anh).

Phút 35, Hà Lan đã phải thay người sớm khi Depay chấn thương. Dường như sự thay người bắt buộc này, đã làm cho trận đấu sôi động hơn, giống như “lột xác” giúp đội Anh. Vào hiệp 2, Hà Lan co cụm bên phần sân nhà, khiến tuyển Anh cầm bóng nhiều hơn. Nhưng phút 65, thủ thành Pickford (Anh) phải đổ người cản phá cú dứt điểm cận thành của Van Dijk (Hà Lan).

Phút 78, bóng vào lưới tuyển Hà Lan từ cú sút của Saka, nhưng VAR xác định người chuyền cho anh là Kyle Walker đã việt vị. Cuối trận, phút 90+1, Cole Palmer chuyền bóng và Ollie Watkins xoay người sút chéo góc, ghi bàn cho tuyển Anh (2-1). Tỉ số 2-1, đưa Anh vào tranh ngôi vương với Tây Ban Nha và đây là lần thứ 2 liên tiếp tuyển Anh vào trận chung kết Euro.

Những “cột mốc đáng nhớ” vòng bán kết Euro 2024

- Cầu thủ đầu tiên gây sốc với dư luận: Trước vòng bán kết, tiền đạo đội trưởng tuyển Tây Ban Nha Alvaro Morata trả lời phỏng vấn báo El Mundo, khẳng định sẽ cố gắng tận hưởng Euro 2024, vì rất có thể đây sẽ là giải đấu cuối cùng ở đội tuyển quốc gia, bởi anh không bằng lòng những lời chỉ trích từ một bộ phận không nhỏ cổ động viên. Truyền thông Tây Ban Nha tỏ ra phẫn nộ trước phát ngôn của anh với vai trò một cầu thủ đội trưởng đội tuyển quốc gia.

- Lần đầu tiên vòng bán kết Euro thay quả bóng mới: UEFA cho biết sẽ thay đổi quả bóng thi đấu cho hai trận bán kết và chung kết Euro 2024. Theo UEFA, trái bóng được tích hợp công nghệ cung cấp dữ liệu cho các trọng tài, hoạt động song song với hệ thống việt vị bán tự động. Vì vậy, vị trí của quả bóng và cầu thủ ở những thời điểm quan trọng có thể được quyết định chính xác.

- HLV đầu tiên gay gắt với người hâm mộ: Trong cuộc họp báo trước trận bán kết, HLV Deschamps (Pháp), đã lên tiếng gay gắt với người hâm mộ: “Nếu ai đó cảm thấy đội Pháp nhàm chán có thể bỏ qua để xem một trận đấu khác”.

- HLV đầu tiên cấm cầu thủ trả lời báo chí về những quả phạt 11m: Chuẩn bị cho trận bán kết gặp Hà Lan, tuyển Anh tập trung cho những quả phạt 11m. HLV Gareth Southgate đã ra lệnh cấm các ngôi sao của tuyển Anh như Jordan Pickford, Marc Guehi và Ezri Konsa… trả lời các câu hỏi liên quan đến sút phạt đền trong suốt giải đấu. Điều này, cho thấy tuyển Anh cố cầm hòa để tiến vào đá luân lưu, dẫu có thua cũng có cớ đổ thừa cho hên xui, may rủi.

- Lần đầu tiên, các cầu thủ phẫn nộ đài truyền hình nước nhà: Đài Truyền hình RMC Sport đã đăng tải một đoạn video trên nền tảng X (trước kia là Twitter) cho thấy rõ thứ tự đá luân lưu của các cầu thủ Pháp. Điều này, cho biết HLV Deschamps (Pháp) tính tới loạt đá luân lưu, nên bị các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Pháp phản ứng gay gắt.

- Cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại một vòng chung kết Euro: Phút 21, tiền đạo Lamine Yamal có bóng, sút từ khoảng cách rất xa làm tung lưới tuyển Pháp, gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha. Với bàn thắng này, L. Yamal trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất (16 tuổi) ghi bàn tại một vòng chung kết Euro.

- Cầu thủ đầu tiên đốt lưới nhà: Phát 25, trong vòng cấm tuyển Pháp, Dani Olmo (Tây Ban Nha) tung cú sút, bóng đập vào người hậu vệ Kounde (Pháp) đi thẳng vào lưới thủ thành Maignan, đưa tuyển Tây Ban Nha vượt lên trước 2-1.

- Cầu thủ đầu tiên bị chấn thương bởi… nhân viên an ninh: Sau khi giành quyền vào tranh trận chung kết Euro 2024, cổ động viên tràn xuống sân chúc mừng. Đội ngũ an ninh lập tức can thiệp. Trong khi làm nhiệm vụ, một nhân viên an ninh trượt chân va vào đội trưởng tuyển Tây Ban Nha Alvaro Morata. Cú va chạm này, làm anh bị trẹo đầu gối. Báo Daily Mail cho biết anh được đưa đi chụp MRI và hy vọng anh sẽ kịp bình phục cho trận chung kết vào rạng sáng ngày 15/7.

- Cầu thủ đầu tiên vòng bán kết được bình chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Tiền đạo Lamine Yamal (Tây Ban Nha) được vinh dự nhận danh hiệu này.