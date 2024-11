An ninh trật tự Công an TP.Hội An tạm giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (QNO) - Ba đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy đá trong một chòi canh tôm tại TP.Hội An thì bị công an bắt giữ.

Đối tượng N.V.N. (trái) và T.Q.C. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3/11, đại diện Công an TP.Hội An cho hay đang tạm giữ N.V.N. (SN 1978, thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh), T.Q.C. (SN 1985, khối phố Thanh Tây, phường Cẩm Châu) và H.N.D. (SN 1985, đường Trần Phú, phường Minh An, cùng TP.Hội An) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác liên quan.

Trước đó, trưa ngày 1/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An phối hợp Công an phường Cẩm Châu kiểm tra tại chòi quản lý hồ tôm thuộc khối phố Thanh Tây thì phát hiện 3 đối tượng trên đang tụ tập cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy đá.

Tại hiện trường, công an tạm giữ một bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy, 3 điện thoại di động, 2 xe mô tô và một số đồ vật khác liên quan.

Qua xét nghiệm, công an xác định cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy Methamphetamine.