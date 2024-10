An ninh trật tự Công an TP.Hội An phát hiện 3 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy (QNO) - Kiểm tra hành chính tại căn nhà ở xã Cẩm Hà (TP.Hội An), công an phát hiện 3 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tới (trái) và Bùi Phước Được tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/10, Công an TP.Hội An cho hay đã tạm giữ Bùi Phước Được (SN 1985, thôn Đồng Nà) và Nguyễn Văn Tới (SN 1983, thôn Trảng Suối, cùng xã Cẩm Hà) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó tối 23/10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An phối hợp Công an xã Cẩm Hà kiểm tra căn nhà của Bùi Phước Được thì phát hiện Bùi Phước Được, Nguyễn Văn Tới và N.N.C. (SN 1991, phường Cẩm Nam, Hội An) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ một đoạn ống nhựa màu trắng bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy) và các dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua xét nghiệm, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy Methamphetamine.

Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.