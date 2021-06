Chuyển đổi số ở Công ty Thủy điện Sông Tranh

Công ty Thủy điện Sông Tranh là một trong những doanh nghiệp sớm thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện năng cho quốc gia.

Công ty Thủy điện Sông Tranh được xem là đơn vị tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số. Ảnh: T.S

Hiệu quả thiết thực

Từ đầu năm 2021 đến nay, việc kiểm tra an toàn điện của Công ty Thủy điện Sông Tranh vừa diễn ra thuận lợi, vừa tiết kiệm được thời gian. Anh Phan Phụng Thôi - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, những năm trước, hàng tháng việc kiểm tra an toàn điện chủ yếu bằng phương pháp thủ công, mỗi lần kiểm tra phải huy động 5 - 10 người, rồi ghi chép sổ sách, tốn thời gian, song hiệu quả không cao. Trước thực tế đó, đội ngũ kỹ thuật của đơn vị đã nghiên cứu xây dựng và áp dụng thành công phần mềm “sát hạch định kỳ an toàn điện” vào thực tế công việc.

“Lợi ích của phần mềm này là rút ngắn thời gian kiểm tra từ 8 giờ xuống còn 2 giờ, một người sử dụng phần mềm, nhưng độ chính xác đạt tuyệt đối, giảm chi phí gần 300 triệu đồng qua 6 tháng thực hiện. Song quan trọng nhất là đảm bảo hoạt động điện an toàn, đủ cung ứng điện năng theo kế hoạch” - anh Thôi cho biết thêm.

Năm 2021 này Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện thí điểm việc chuyển đổi số. Mục đích tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí và mức độ hài lòng khách hàng.

Từ chủ trương này, các tổng công ty đã áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực như: tự động hóa sản xuất, sử dụng phần mềm tiên tiến hiện đại quản lý nhà máy. Tại Công ty Thủy điện Sông Tranh, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang tạo ra áp lực lớn, bắt buộc phải thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của đơn vị. Do đó, dùng chữ ký điện tử, tổ chức hội nghị hình thức trực tuyến là những ví dụ điển hình cho chuyển đổi số trong phòng chống dịch Covid-19.

Xu hướng tất yếu

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho hay, hiện nay đơn vị đã áp dụng đồng bộ công nghệ 4.0 trong tất cả lĩnh vực. Các văn bản, kế hoạch, chương trình, phương án vận hành nhà máy, an toàn cung ứng điện năng, đều được ký số và lưu trên E-Office, thuận tiện cho công tác lưu trữ và tra cứu, hạn chế tối đa việc in ấn, sử dụng bản cứng… Đơn vị cũng áp dụng các phần mềm khác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam như: HRMS trong công tác quản trị nhân sự, ERP trong công tác quản lý tài chính, IMIS để quản lý đấu thầu và E-Learing phục vụ học tập trực tuyến, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, áp dụng phần mềm BaseWework để quản lý công việc, phần mềm quản lý ô tô, xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm kiểm tra, sát hạch an toàn vệ sinh lao động...

“Công ty Thủy điện Sông Tranh đang triển khai các giải pháp đồng bộ cho chuyển đổi số, nhằm đảm bảo nhiệm vụ sản xuất điện an toàn ổn định cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, chúng tôi tập trung số hóa các tài liệu, quy trình, đảm bảo việc truy cập mọi nơi mọi lúc nhanh nhất, để giúp cho lãnh đạo ra quyết định điều hành một cách sáng suốt và mang lại hiệu quả” - ông Toàn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nói, Quảng Nam đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 trong tất cả lĩnh vực. Riêng với các doanh nghiệp đơn vị thủy điện, việc chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng trong tăng năng suất lao động, tránh thất thoát nguồn điện năng, nâng cao tính minh bạch trong sản xuất kinh doanh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Và quan trọng nhất là thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn hiện nay vừa chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an toàn trong sản xuất. Đối với Công ty Thủy điện Sông Tranh, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao việc tiên phong đi đầu trong áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất vận hành an toàn, cung ứng đủ nguồn điện năng quốc gia trong năm 2021 cũng như giai đoạn 5 năm đến.