An ninh trật tự Tây Giang chuyển đổi số giúp bảo đảm an ninh trật tự Không chỉ thuận lợi trong hoạt động cải cách hành chính, việc áp dụng chuyển đổi số giúp lực lượng Công an huyện Tây Giang nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Áp dụng mô hình công nghệ số góp phần giúp Công an huyện Tây Giang đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: N.T

“Trợ Thủ” công nghệ

Vài tháng trước, do bận rộn công việc nên anh Coor Nhíu - một hộ dân ở xã A Tiêng không có thời gian đến trụ sở Công an huyện để liên hệ làm hồ sơ đăng ký xét tuyển cho con vào Trường Văn hóa Bộ Công an.

Để kịp hoàn tất thủ tục, từ sự hướng của cán bộ chiến sĩ, anh Nhíu truy cập vào tài khoản Zalo “Công an huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam”, ngay lập tức anh được giải đáp, hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Rất nhanh sau đó, Coor Nhíu hoàn thành hồ sơ giúp con mình có tên trong danh sách xét tuyển nguyện vọng theo quy định.

Anh Nhíu nói, việc áp dụng công nghệ giúp anh đỡ mất nhiều thời gian đi lại. Vì thế, thời gian tới, anh sẽ tuyên truyền và hướng dẫn người dân trong thôn cùng ứng dụng chuyển đổi số, vừa tiện lợi lại hiệu quả nhanh gọn.

“Hiện nay, hầu hết người dân ở địa phương đều có điện thoại thông minh kết nối mạng 4G. Lâu nay người dân chỉ dùng để giải trí hay trao đổi công việc bằng các cuộc gọi, sau khi được cán bộ công an hướng dẫn thì được biết thêm lợi ích mới từ việc ứng dụng công nghệ” - anh Coor Nhíu chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ - Phó Đội trưởng Đội tham mưu (Công an huyện Tây Giang) cho biết, từ nhu cầu công việc, năm 2021 trang Zalo “Công an huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam” xác lập tài khoản định danh OA, chính thức đi vào hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Bộ Công an.

Bằng công cụ hỗ trợ này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ trực tuyến cũng như liên hệ hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, chỉ cần truy cập vào tài khoản Zalo “Công an huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam” sẽ được giải đáp, hướng dẫn kịp thời trong giờ hành chính.

Các hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ứng dụng công nghệ phục vụ tiếp nhận thông báo lưu trú bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Ảnh: N.T

Cùng với Zalo, trang mạng xã hội Facebook “Công an huyện Tây Giang” và công an các xã cũng hoạt động hiệu quả, với nhiều tin tức, bài viết được chia sẻ, đăng tải giúp kết nối và tạo thuận trong việc tiếp cận, cung cấp thông tin chính thống cho người dân.

Đặc biệt là các thông tin hữu ích hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, thu hút hàng nghìn lượt xem và truy cập chia sẻ. Qua đó, giúp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hiện nay.

“Thông qua các trang mạng xã hội này, thời gian qua, chúng tôi tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác về tội phạm, phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Như vụ giải cứu một công nhân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ vào đầu tháng 7 vừa qua” - Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ cho biết thêm.

Giám sát an ninh trật tự

Tháng 8/2023, UBND huyện Tây Giang triển khai lắp đặt và bố trí hệ thống 41 camera giám sát an ninh tại các điểm nút giao thông, với tổng mức đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng.

Nhiều vụ việc vi phạm an ninh trật tự được phát hiện nhờ ứng dụng công nghệ thông qua hệ thống camera giám sát an ninh. Ảnh: N.T

Sau hơn 1 năm hoạt động, bằng công nghệ hỗ trợ, hệ thống camera an ninh giúp giám sát công dân, các phương tiện giao thông đi lại một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, cùng với hệ thống camera an ninh công cộng, nhiều hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... được lắp đặt tạo nên hệ thống giám sát rộng khắp.

Từ hệ thống camera giám sát này, lực lượng Công an huyện có thêm kênh để trích xuất hình ảnh, phục vụ cho công tác truy xét, truy tìm và bắt giữ đối tượng gây án nhanh chóng. Đồng thời xử lý chính xác các vụ việc về an toàn giao thông, ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra, thông qua hình ảnh trực tiếp ghi lại.

“Điển hình như vụ một nhóm thanh niên ở Phước Sơn qua Tây Giang thực hiện vụ trộm cắp xe máy, sau đó mang về Phước Sơn sử dụng. Hay như vụ 2 đối tượng từ huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đi qua đường Hồ Chí Minh đến địa phận xã Bha Lêê (Tây Giang) trộm xe máy. Cả hai sau đó sử dụng xe máy này để cướp Ngân hàng Agribank ở Duy Xuyên... Qua trích xuất từ camera an ninh, Công an huyện Tây Giang kịp thời phối hợp điều tra, giúp lực lượng phá nhanh vụ án, đem lại bình yên cho cộng đồng” - Trung tá Lương Quốc Nghĩa nói.

Ngoài hệ thống camera giám sát an ninh, Công an Tây Giang còn triển khai phối hợp, khuyến khích các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ phục vụ tiếp nhận thông báo lưu trú bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử, đảm bảo kiểm soát hoạt động lưu trú trên địa bàn, nhất là người ở nơi khác đến.