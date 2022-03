Rộn ràng Chợ phiên OCOP Quảng Nam

(QNO) – Nằm trong chuỗi hoạt động lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, chiều nay 26.3, tại Đảo Ký ức Hội An, CLB Điểm đến Quảng Nam giữ gìn giá trị bản địa phối hợp cùng Công viên Ấn tượng Hội An và Cộng đồng du lịch Làng chài Tân Thành (Hội An) tổ chức Chợ phiên du lịch và sản phầm OCOP Quảng Nam 2022.

Nhiều du khách quan tâm đến phiên chợ OCOP Quảng Nam. Ảnh: K.L

Tham gia hội chợ có gần 50 gian hàng đến từ nhiều địa phương trong tỉnh với các nhóm mặt hàng OCOP đặc trưng như trầm dó, trà sen, nước trái nhàu… Ngoài ra, còn có các sản phẩm ẩm thực Quảng Nam như nước mắm, chả cá…

Theo ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ nhiệm CLB Điểm đến Quảng Nam giữ gìn giá trị bản địa, đây là lần đầu tiên phiên chợ được tổ chức trong một sự kiện du lịch lớn của cả nước. Mục đích giúp các doanh nghiệp, chủ thể trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao lưu, mua bán hàng hóa, dịch vụ du lịch và các sản phẩm OCOP, qua đó giúp hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất vượt khó hậu đại dịch Covid-19.

Phiên chơ thu hút gần 50 gian hàng tham gia giới thiệu, chào bán sản phẩm OCOP, đặc trưng làng nghề - Ảnh: K.L

“Sau chương trình này, dự kiến chợ phiện sẽ tiếp tục tổ chức lần 2 vào ngày 26 - 28.5 tại Công viên Ấn tượng Hội An cùng Tuần vàng du lịch Quảng Nam. Lần 3 sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5.6 tại chợ phiên Làng chài Tân Thành trùng thời điểm Festival nghệ thuật sắp đặt môi trường biển Tân Thành (Hội An). Các đơn vị tham gia có thể đăng ký triển lãm, bán hàng thường xuyên sau hội chợ dưới hình thức bán hàng ký gửi, đặt tờ rơi, poster… ” - ông Hà cho biết.





Lần đầu tiên phiên chợ làng nghề, OCOP được tổ chức tại một sự kiện du lịch tầm quốc gia nên thu hút sự quan tâm của nhiều du khách và người xem. Ảnh: K.L