Đèo Le sạt lở, tắc lưu thông trên tuyến ĐT611

(QNO) - Đại diện Sở GTVT cho biết, tuyến ĐT611 (Quế Sơn - Nông Sơn) hiện đang bị chia cắt, do sạt lở taluy dương tại lý trình km24+560 đoạn qua đèo Le. Đơn vị bảo trì chưa thể tiếp cận đảm bảo giao thông do mưa lớn, trời tối không đảm bảo an toàn.

Đất đá sạt lở xuống ĐT611, gây tắc đường. Ảnh: Sở GTVT

Tại miền núi Tây Giang, ông Tăng Ngọc Duẩn - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện cho biết, mưa trên địa bàn xuất hiện từ ngày 9/10 cho đến nay. Mưa to chỉ theo vùng, còn lại chủ yếu mưa nhỏ.

Rất mừng là tuyến ĐT606 huyết mạch chỉ bị sạt lở ít, không ảnh hưởng đến lưu thông. Tuy nhiên, mưa lũ cũng làm sạt lở taluy dương tuyến ĐH4.TG (A Xan đi Ga ri) gây tắc đường tại 3 điểm. Huyện đã chỉ đạo khắc phục và đã thông xe bình thường.

Tây Giang đã khắc phục sạt lở, thông xe tuyến ĐH4.TG. Ảnh: CT

Còn ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, đường tạm phía thượng lưu cầu Sông Vầu đã bị nước lũ băng qua. Việc đi lại của khoảng hơn 2.000 người dân của thôn Quyết Thắng (xã Ba) và toàn bộ các thôn của xã Tư ra phía trung tâm xã Ba, đến trung tâm huyện bị chia cắt.

Như Báo Quảng Nam đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 1/11/2022, trụ số 2 của cầu Sông Vầu tại lý trình km0+500 trên tuyến ĐH1.ĐG bị nghiêng về phía thượng lưu, làm hệ dầm nhịp 2 và nhịp 3 trượt khỏi đá kê gối, mặt cầu nghiêng về phía thượng lưu.

Nước lũ lớn đã băng ngập đường tạm. Ảnh: C.T

Lòng sông khu vực bệ trụ số 2 bị xói sâu, trụ số 3 cũng bị xói như trụ số 2 nên có nguy cơ sụt lún như trụ số 2. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, địa phương đã rào chắn, chốt chặn không cho qua lại cầu. Phương tiện muốn lưu thông phải đi đường vòng cách xa hàng chục cây số.

Trong thời gian chờ đầu tư xây dựng cầu mới (tỉnh hỗ trợ kinh phí), Đông Giang đã bố trí kinh phí làm đường tạm, chỉ đi được vào mùa nắng hoặc khi nước lũ rút xuống.