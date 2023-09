Lập tổ hỗ trợ đảm bảo giao thông trên quốc lộ 14D

(QNO) - Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn vừa ký quyết định thành lập Tổ hỗ trợ đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) 14D qua địa bàn huyện Nam Giang.

Thanh tra viên của Thanh tra Sở GTVT kiểm tra vi phạm hành lang an toàn trên tuyến QL14D. Ảnh: C.T

Theo đó, Tổ trưởng là ông Huỳnh Lê Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam (Sở GTVT). Thành viên tổ gồm có thanh tra viên của Thanh tra Sở GTVT; nhân viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng; nhân viên Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam; Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam; Hạt trưởng Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam.

Tổ có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình giao thông trên tuyến QL14D. Thông tin ngay khi có ùn tắc, tai nạn giao thông đến UBND huyện Nam Giang, lực lượng công an nơi gần nhất, cứu nạn y tế, cứu hộ giao thông (nếu cần). Tham gia xử lý khi có ùn tắc, cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông; tham gia bảo vệ hiện trường tai nạn khi chưa có lực lượng chức năng.

Tổ có trách nhiệm phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Nam Giang, lực lượng cứu hộ để thông tin về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL14D, xử lý đảm bảo giao thông khi có tình huống xảy ra. Ông Trần Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GTVT là người được giao trực tiếp chỉ đạo, điều hành tổ làm nhiệm vụ.