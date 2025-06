Xã hội Hành trình đi cùng hộ nghèo Là phóng viên phụ trách mảng giảm nghèo từ năm 2009 đến nay, hành trình đi cùng hộ nghèo với tôi là những chuyến ngược lên bản làng miền núi, vùng khó khăn, đến với người nghèo để nghe, để hiểu và có thể truyền tải nguyện vọng của người nghèo.

Các chính sách về việc làm, đi làm việc ở nước ngoài được tuyên truyền tới tận nhà từng người dân ở miền núi để họ biết về chính sách và tham gia. Ảnh: LÊ DIỄM

Từ một tỉnh nghèo thuộc diện cao nhất của cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo hơn 50%, có huyện miền núi tỷ lệ hộ nghèo hơn 80% - 90%, đến cuối năm 2024 Quảng Nam đã bứt phá, đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,56%.

Trong hành trình giảm nghèo bền vững của Quảng Nam từ khi tái lập tỉnh vào năm 1997 đến nay, tôi đã đi cùng chặng đường đó được hơn 15 năm. Lúc mới được tòa soạn phân công phụ trách mảng giảm nghèo, tôi không thể hình dung được thực trạng nghèo của người dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ra sao.

Lần đầu tiếp cận với những khu vực nghèo của tỉnh ở các huyện đang thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết 30a thời điểm đó như Nam Trà My, Tây Giang, Phước Sơn..., cuộc sống khổ cực, đói kém của người dân khiến tôi không tin vào mắt mình, dù đó là thực tế rõ nét.

Họ sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, nồi cơm độn khoai sắn ăn với chút mắm, chút muối trắng là những gì mà trẻ em ở miền núi có. Bữa cơm có canh, cá với trẻ em, người dân miền núi là điều gì đó quá xa xỉ. Giao thương với bên ngoài chưa được khơi mở vì đường đi quá khó khăn, họ có sức lao động nhưng không có việc làm, có đất đai nhưng không biết làm gì để có thể hết nghèo khổ.

Trẻ em ở các huyện miền núi cao được đầu tư về y tế, giáo dục để phát triển ngày càng tốt hơn. Ảnh: LÊ DIỄM

Rồi hàng loạt chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo... đã tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân, giúp người dân vươn lên trong cuộc sống.

Tôi biết đến chị Đinh Thị Diên (thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) qua lớp học nghề làm chổi đót do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trà My tổ chức. Chị Diên chia sẻ: “Cứ mỗi lần đến mùa đót, tôi cùng chị em ở xã chỉ biết ra rừng bứt đót rồi phơi bán cho người mua chứ không biết làm thêm sản phẩm gì. Sau khi học nghề, làm ra cây chổi bán ra giá cao hơn nhiều so với bán đót tính ký. Hội Phụ nữ cũng giúp tìm đầu ra bán cho các quầy tạp hóa nên thu nhập ổn định hơn”.

Các chính sách về giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, cách làm của từng địa phương hay những mô hình hay, hiệu quả về giảm nghèo đã được Báo Quảng Nam chuyển tải trong từng bài phản ánh, bản tin, phóng sự. Những thông tin như thế, cũng góp thêm phần kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng xã hội trong phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cộng đồng chung tay, chính sách giúp đỡ tạo động lực, và sự vươn lên của bản thân mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh đã góp phần làm nên công cuộc giảm nghèo bứt phá của Quảng Nam đạt được như hôm nay.