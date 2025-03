Chính trị Hội An kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố (QNO) - Tối 27/3, tại Công viên Hội An diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Hội An (28/3/1975 - 28/3/2025).

Đại biểu lãnh đạo Quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và đông đảo nhân dân dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5. Về phía tỉnh Quảng Nam có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có hàng nghìn đồng bào, đồng chí, nhân dân địa phương, các địa phương kết nghĩa và du khách.

Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh cho biết, vào thời khắc này cách đây tròn 50 năm, đêm 27 rạng ngày 28 tháng 3 năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Hội An đã tiến hành cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng quê hương, góp phần cùng cả nước làm đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ngày 28 tháng 3 mãi mãi là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của vùng đất và con người Hội An, là cột mốc lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu kết thúc thắng lợi của cuộc trường chinh đầy hy sinh, gian khổ vì hòa bình, độc lập, tự do của quê hương, cùng cả nước tiến bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đến thành phố Hội An tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

"Chúng ta tin tưởng rằng, những mốc son lịch sử và thành tựu đạt được của Hội An trong chặng đường 50 năm từ ngày giải phóng quê hương chính là tiền đề, là nền tảng, là động lực và là hành trang quý giá để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hội An tự hào, tự tin vững bước trên cuộc hành trình phía trước. Qua đó, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Trần Ánh nói.

Kết thúc chiến tranh, toàn thành phố Hội An có 8/13 xã phường, 2 đơn vị vũ trang và 23 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hội An có 542 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; toàn thành phố có hơn 3.000 thương binh, liệt sĩ.

Từ một thị xã nhỏ bé sau chiến tranh đến nay Hội An đã trở thành đô thị du lịch có thương hiệu toàn cầu. Ảnh: QUỐC TUẤN Từ năm 2017, thành phố không còn hộ trong diện đói nghèo. Đến năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hội An đạt gần 1.800 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch đến Hội An đạt gần 5 triệu lượt.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Hội An không chỉ là địa phương anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà còn anh hùng trong lao động sản xuất để phát triển quê hương đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

"Từ một thị xã nhỏ bé chịu nhiều đau thương mất mát sau chiến tranh, Hội An hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ trở thành thành phố du lịch nổi tiếng thế giới. Đảng bộ, chính quyền thành phố đã có quyết sách, hướng đi đúng đắn trong việc xác định cơ cấu kinh tế đầu tư phát triển hợp lý cho từng thời kỳ, giữ vững quan điểm quản lý bảo tồn, khai thác hợp lý giá trị văn hóa và tài nguyên thiên nhiên để xây dựng Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch" - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sắp tới đây nếu có phải sắp xếp thay đổi địa giới hành chính thì Hội An vẫn là di sản văn hóa thế giới, là thương hiệu mạnh, là tài sản, là nguồn lực hết sức quý giá để phát triển. Có sắp xếp, điều chỉnh gì thì cũng nhằm mục đích làm cho Hội An phát triển hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao hơn. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hội An cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo hướng về tương lai với niềm tin, động lực, khí thế mạnh mẽ hơn.