Văn hóa Hội An lập hồ sơ đăng ký giải thưởng về bảo tồn di sản văn hóa đối với nhà cổ Quân Thắng (QNO) - UBND TP.Hội An vừa giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An lập hồ sơ đăng ký Giải thưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa năm 2024 đối với nhà cổ Quân Thắng - số 77 Trần Phú.

Nhà cổ Quân Thắng tại số 77 đường Trần Phú, TP.Hội An. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Nhà cổ Quân Thắng là di tích loại đặc biệt trong khu phố cổ Hội An, được bảo tồn nguyên vẹn những giá trị lịch sử - văn hóa, đặc biệt là kiến trúc nghệ thuật, góp phần phản ánh rõ nét lịch sử phát triển của đô thị - thương cảng Hội An. Nơi đây nguyên là một hiệu buôn phát đạt và nổi tiếng tại Hội An.

Năm 1997, nhà cổ Quân Thắng trở thành một trong những điểm tham quan đầu tiên trong khu phố cổ phục vụ khách du lịch.

Không gian sân trời nhà cổ Quân Thắng. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Trải qua thời gian dài bị xuống cấp nặng, vào năm 2016, dự án tu bổ di tích nhà cổ Quân Thắng đã được thực hiện từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Nhà nước là 60%, 40% còn lại từ nguồn đóng góp của chủ di tích.

Việc phối hợp thực hiện hoàn thành dự án tu bổ di tích nhà cổ Quân Thắng được xem là một mô hình kiểu mẫu cho sự tham gia của nguồn lực tư nhân và nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn giá trị Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An.

Việc lập hồ sơ nhà cổ Quân Thắng đăng ký giải thưởng là cơ hội tốt để công tác bảo tồn di sản văn hóa Hội An được UNESCO ghi nhận và vinh danh; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh di sản Hội An đến với bạn bè khắp thế giới.