Giáo dục - Việc làm Hội An liên kết hỗ trợ lao động nâng cao tay nghề Thời gian qua, TP.Hội An liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ, nâng cao trình độ tay nghề, giúp lao động phát huy hiệu quả sinh kế của gia đình.

Nghề chế biến món ăn được nhiều lao động trẻ ở Hội An tham gia. Ảnh: D.L

Năm nay đã 56 tuổi, bà Trần Thị Hứa (thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, TP.Hội An) gắn bó với công việc bán buôn tại chợ Hội An vào ban đêm, ban ngày bà đan các sản phẩm từ cói để bán cho du khách.

Bà Hứa nói: “Trước đây tôi học một khóa đan cói và có bán được sản phẩm cho du khách. Nay xã tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề nên tôi đăng ký học, hy vọng sẽ làm được nhiều sản phẩm tốt hơn”.

Hay như chị Phạm Thị Công (Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cói Kim Bồng, TP.Hội An) vẫn tham gia khóa học nghề đan cói dù đang là chủ cơ sở chiếu cói. Lớp học do UBND xã Cẩm Kim phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An tổ chức.

Chị Công cho biết: “Tôi đi học để bổ sung thêm kiến thức, nâng cao tay nghề. Rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, kết nối du khách đến trải nghiệm công việc đan cói để tăng thu nhập”.

Anh Phạm Công Tình (phường Thanh Hà, TP.Hội An) dù đã trải qua nhiều vị trí làm việc trong ngành du lịch nhưng anh vẫn đam mê nhất là nghề đầu bếp.

Công việc đang làm của anh là ở một resort tại Hội An, nhưng vẫn dành thời gian cho việc học thêm một khóa sơ cấp nghề chế biến món ăn Âu - Việt - Á để phục vụ công việc tốt hơn.

Lao động học nghề đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sợi cói. Ảnh: D.L

Theo Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An, đến nay thành phố đã hoàn thành 3 khóa đào tạo các nghề chế biến món ăn, pha chế thức uống cho 105 lao động (LĐ).

Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với xã Cẩm Kim mở 2 lớp nghề gồm đan cói và tiếng Anh giao tiếp từ nguồn vận động của Đề án phát triển du lịch cộng đồng của xã.

Người dân ở xã đảo Tân Hiệp cũng được đào tạo nghề nấu ăn để tự phục vụ nhu cầu của khách du lịch khi họ tới đảo Cù Lao Chàm. Với thế mạnh là địa phương có nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động, nên Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An luôn phối hợp với các cơ sở để hỗ trợ đào tạo cho LĐ tốt hơn.

Như Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư nhân Âu - Việt - Á nhiều năm qua gắn bó với công tác đào tạo nghề chuyên lĩnh vực du lịch cho LĐ của Hội An và các địa phương lân cận.

Ông Lê Thiêm Cường - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Âu - Việt - Á cho biết: “Trung tâm chỉ tập trung các nghề mà xã hội đang cần ở lĩnh vực du lịch như nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng phòng, pha chế đồ uống, chế biến món ăn để đào tạo cho LĐ. Khi có nguồn hỗ trợ từ Nhà nước, việc học của LĐ cũng thuận lợi hơn.

Chúng tôi phối hợp với TP.Hội An trong nhiều năm qua, người LĐ có nhu cầu đào tạo khá lớn, đó cũng là nhu cầu thiết thực vì học xong họ có việc làm ngay. Học nghề ở đây là học thực hành, cần phôi liệu để thực hành nên dù định mức đào tạo không cao, chúng tôi cũng cố gắng hỗ trợ để LĐ được thực hành đầy đủ, làm sao khi học xong khóa sơ cấp có thể làm tốt hơn công việc của họ”.