Thương mại - Dịch vụ Hội An phát triển nhãn hiệu thương mại, dịch vụ Phát triển nhãn hiệu thương mại, dịch vụ, tăng cường quảng bá hình ảnh... đang được Hội An đẩy mạnh nhằm tăng cường vị thế cho sản phẩm đặc trưng của thành phố.

Thắp sáng cụm đèn lồng Hội An và Nhật Bản tại khu vực Chùa Cầu nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vào tháng 12/2023. Ảnh: MỸ LỆ

Cơ sở sản xuất đèn lồng Hà Linh (phường Cẩm Châu) là điểm tham quan, hướng dẫn du khách trải nghiệm làm lồng đèn truyền thống và xuất khẩu sang nước ngoài. Nhiều năm qua, cơ sở đã không ngừng cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Ông Trần Hà - chủ cơ sở sản xuất đèn lồng Hà Linh nói: “Chúng tôi rất vui khi thương hiệu được toàn quốc biết đến và các nước thế giới đặt hàng. Tôi mong các cơ sở đèn lồng nâng cao chất lượng để sản phẩm ngày càng uy tín, trở thành thương hiệu lớn của đô thị cổ Hội An”.

Đến cơ sở đèn lồng Hà Linh trải nghiệm làm lồng đèn, ông Tom (du khách New Zealand) chia sẻ: “Thật là một trải nghiệm tuyệt vời khi làm lồng đèn. Tôi thật sự bất ngờ về kỹ năng của những người thợ thủ công khi làm ra các sản phẩm này rất nhanh và tinh xảo”.

Du khách trải nghiệm làm lồng đèn tại cơ sở sản xuất đèn lồng Hà Linh. Ảnh: MỸ LỆ

Tại Hội An, từ năm 2021 đến nay, Phòng Kinh tế thành phố đã tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ cho 15 cơ sở sản xuất đăng ký nhãn hiệu thông thường.

Tính từ năm 2006 đến nay, Phòng Kinh tế đã và đang xây dựng 12 nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của thành phố, trong đó có 1 nhãn hiệu chứng nhận Hội An Organic và 11 nhãn hiệu tập thể.

Trong số 11 nhãn hiệu tập thể, có 6 nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ là đèn lồng Hội An, gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, rau Trà Quế, tre dừa Cẩm Thanh, trà rừng Cù Lao Chàm.

Năm nhãn hiệu đang xây dựng hồ sơ gồm bánh ít lá gai Cù Lao Chàm, bánh đập Cẩm Nam, quật Hội An, may đo Hội an, cao lầu Hội An. Ngoài ra, sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm đã được thành phố xây dựng chỉ dẫn địa lý.

Năm 2009, sản phẩm gốm Thanh Hà được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Ảnh: MỸ LỆ

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được thành phố chú trọng.

Đồng thời hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài địa phương nhằm phát huy hiệu quả việc khai thác và sử dụng nhãn hiệu.

Anh Nguyễn Viết Lâm - Cơ sở sản xuất gốm Sơn Thúy (Thanh Hà) chia sẻ, hiện nay cơ sở đã được cấp nhãn hiệu, tạo thuận lợi khi sản phẩm được mang đi xúc tiến thương mại.

Ông Đinh Hùng - Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An cho biết, thời gian đến đơn vị tiếp tục tham mưu UBND thành phố tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường các hoạt động hỗ trợ tạo ra tài sản trí tuệ.

Đơn vị cũng tham mưu thành phố phối hợp Sở KH-CN triển khai các nhiệm vụ tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hội An cho dịch vụ du lịch”; khai thác, quản lý, phát triển và xây dựng hồ sơ mở rộng chỉ dẫn địa lý “Cù Lao Chàm Hội An” cho sản phẩm yến sào...