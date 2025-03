Du lịch Hội An phê duyệt 37 danh mục đầu tư thực hiện đề án phát triển du lịch năm 2025 UBND TP.Hội An vừa phê duyệt 37 danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án “Phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong năm 2025 với tổng kinh phí gần 22,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn chi thường xuyên và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách thành phố hơn 20,1 tỷ đồng, từ ngân sách đơn vị sự nghiệp gần 2,1 tỷ đồng.

Khu phố bên bờ sông Hoài, Hội An. Ảnh: MỸ LỆ

Một số danh mục thực hiện trong năm 2025 từ nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố, gồm: tổ chức các hoạt động văn hóa theo kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình hoạt động phố đêm Hội An (tuyến phố Nguyễn Thái Học); duy trì và hoàn thiện, nâng cấp chương trình “Đêm Cù Lao”; lập đề án xây dựng Cù Lao Chàm là khu du lịch quốc gia (đợt 1); lập đề án xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đêm Hội An (đợt 1); tham mưu tổ chức hoạt động phố đêm tại đường Nguyễn Phúc Chu; trang bị công cụ, thiết bị đảm bảo công tác cứu hộ, bảo vệ và vệ sinh tại bãi tắm An Bàng…

Các nhóm nhiệm vụ mới sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố được thực hiện trong năm nay là: Xây dựng kè xung quanh, nạo vét ao cải tạo cảnh quan môi trường tại khối Tu Lễ (ao Ông Trình); nâng cấp đường bê tông và tiểu hoa viên dọc sông thuộc trung tâm làng gốm (tổ 22 Nam Diêu); phát triển con đường hoa tại tuyến phố đi bộ Phan Bội Châu. Cải tạo cảnh quan khu vực giáp Cồn Bắp đến trước khách sạn Gem (khối Xuyên Trung); cải tạo hạ tầng hệ thống điện (Cẩm Nam); cải tạo cảnh quan điểm dừng chân khu đất tại ngã tư Rừng dừa Bảy Mẫu và nâng cấp, cải tạo cảnh quan hạ tầng hệ thống điện thôn Thanh Nhứt (Cẩm Thanh).

Thành phố cũng đầu tư kinh phí thực hiện các hạng mục du lịch tại phường Cửa Đại và Thanh Hà. Ngoài ra, một số hạng mục trên lĩnh vực du lịch được thực hiện từ ngân sách đơn vị sự nghiệp cũng được thành phố phê duyệt đầu tư, như: Phương án điều chỉnh tăng phí tham quan Khu phố cổ Hội An; tổ chức hoạt động tại Điểm dừng chân 127 Phan Châu Trinh; xây dựng website du lịch Hội An...