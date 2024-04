Quốc phòng - An ninh

Hội An tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

(QNO) - Sáng 12/4, Công an TP.Hội An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 31 ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.