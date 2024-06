Du lịch Hội An tăng cường quản lý các bãi biển du lịch UBND TP.Hội An vừa giao Phòng VH-TT tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các bãi biển du lịch trên địa bàn.

TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động festival biển "Cảm xúc mùa hè " 2024 tại các bãi biển. Ảnh: PHAN SƠN

Trong đó, Phòng VH-TT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát lại quy hoạch các bãi biển, tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý và khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố theo đề án của tỉnh; bổ sung đầy đủ biển tên/biển chỉ dẫn địa lý tại các bãi biển và định vị trên internet, tạo thuận tiện cho du khách tra cứu thông tin, tiếp cận điểm đến; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; vận động các hộ, cá nhân kinh doanh, buôn bán tại các bãi biển du lịch thực hiện đảm bảo văn minh trong kinh doanh.

UBND thành phố cũng đề nghị các địa phương Cẩm An, Cửa Đại, Tân Hiệp có phương án quản lý tốt các bãi biển du lịch trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các khu vực tắm tự phát trong cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn; nghiên cứu phương thức quản lý theo hướng phân chia bãi biển theo từng khu vực để phục vụ theo từng nhóm đối tượng gắn với giải pháp đầu tư về hạ tầng, quản lý thu phí, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý theo quy định.