Xã hội Hội An xây dựng thành phố thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo (QNO) - Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS International) vừa tổ chức hội thảo "Hành trình yêu thương - Vì phúc lợi hàng triệu chó và mèo ở Việt Nam".

Đại biểu chia sẻ thông tin về kết quả trong việc kêu gọi dừng hoạt động buôn bán thịt chó mèo. Ảnh: P.V

Thông tin tại hội thảo, kể từ năm 2019, FOUR PAWS đã nhận được hơn 2,2 triệu chữ ký trên toàn thế giới, trong đó bao gồm 250.000 chữ ký của người dân Việt Nam, kêu gọi chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo ở Việt Nam cũng như trên toàn Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, FOUR PAWS và UBND TP.Hội An cũng đã hợp tác trong dự án "Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại".

Sau khi triển khai dự án, tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó, mèo ở thành phố đã tăng từ 70% lên đến 80 - 90%, góp phần bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng.

Năm 2023, phường Minh An (vùng lõi của di sản Khu phố cổ Hội An) được công nhận là "Vùng an toàn bệnh dại", tạo hiệu ứng tích cực đến hoạt động du lịch và sự an toàn của du khách.

Đại diện UBND TP.Hội An chia sẻ thông tin về kết quả dự án

Tham dự hội thảo, bà Trần Thị Hồng Trang - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp TP.Hội An cho biết, Dự án "Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại" được người dân Hội An đồng tình ủng hộ, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Hội An nhân tình, thuần hậu.

Dự án này đã góp phần vào việc xây dựng thành phố Hội An "sinh thái - văn hóa - du lịch", nói không với thịt chó mèo; đồng thời nâng cao nhận thức người dân trong việc tự giác tiêm phòng bệnh dại đối với chó, mèo. Cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ kỹ thuật cho người dân về tiêm phòng, hạn chế bệnh dại.

Cũng theo bà Trang, đến thời điểm hiện tại, việc sử dụng thịt chó, mèo của người dân Hội An đã giảm rõ rệt; một số hộ kinh doanh sản phẩm từ thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố cũng tự nguyện đóng cửa.

Theo đại biểu tham dự sự kiện, thành công bước đầu của Hội An là một điển hình của sự kết hợp từ nhiều yếu tố như cách thức liên quan truyền thông, giáo dục và phối hợp, hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều mô hình tương tự được nhân rộng tại Việt Nam.