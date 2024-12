Chính trị

Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan cấp tỉnh và địa phương năm 2024

(QNO) - Dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố lần lượt là Sở GTVT, Công an tỉnh, TP.Hội An và huyện Bắc Trà My.