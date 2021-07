Hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người lao động Hội An

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hội An hiện đang triển khai 3 chính sách liên quan đến BHXH theo Nghị quyết 68 ngày 1.7.2021 của Chính phủ về hỗ trợ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại Hội An có 5.200 người thuộc đối tượng được hưởng 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm tính từ 1.7.2021 đến ngày 30.6.2022, với tổng số tiền 1,67 tỷ đồng; riêng đối với quỹ tạm dừng đóng BHXH, thời điểm hiện tại không có doanh nghiệp nào trên địa bàn báo tạm dừng.

Bà Trương Thị Minh Tâm - Giám đốc BHXH Hội An cho biết, trong hơn năm qua, số lao động tham gia BHYT, BHXH do BHXH Hội An quản lý đã giảm gần 12.000 người. Cụ thể, vào tháng 2.2020 là 19.571 lao động, đến 7.2021 chỉ còn 7.117 lao động tham gia BHYT, BHXH.