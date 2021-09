Hội An nan giải với rác thải

Trước thực trạng áp lực rác thải vẫn không giảm, trong bối cảnh bãi rác Cẩm Hà đã quá tải, nhà máy đốt rác dừng hoạt động sau thời gian thử nghiệm, tỷ lệ phân loại rác tại nguồn có dấu hiệu đi xuống..., Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu TP.Hội An phải tăng cường đôn đốc giám sát, đồng thời buộc chủ đầu tư dự án nhà máy rác thải đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bãi rác Cẩm Hà sẽ được đóng cửa do đã quá tải. Ảnh: T.C

Không có nơi xử lý rác

Báo cáo tại buổi làm việc với UBND tỉnh sáng qua 28.9, ông Trần Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin, bãi chôn lấp rác thải Cẩm Hà có diện tích 1,3ha, sức chứa gần 100.000m3 rác hiện nay đã quá tải không còn khả năng chứa rác.

Do đây là bãi rác tạm thời, không đáp ứng các điều kiện về an toàn vệ sinh môi trường nên UBND tỉnh đã có công văn giao TP.Hội An khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đóng cửa bãi rác Cẩm Hà chậm nhất trong năm 2021.

Tại buổi làm việc, UBND TP.Hội An đề xuất đầu tư một nhà máy quy mô liên huyện để xử lý/tái chế rác thải xà bần trên địa bàn tỉnh nói chung; ngành chuyên môn cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy định liên quan công tác phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, thu phí thu gom, xử lý rác thải theo khối lượng phát sinh để có cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện.

Theo ông Lý, hiện thành phố không còn quỹ đất đề mở rộng hay xây mới một bãi chôn lấp rác thải. Nhà máy sản xuất phân compost xử lý được khoảng 20 tấn rác thải dễ phân hủy/ngày, góp phần giảm thiểu ô nhiễm.

Năm 2016, thành phố đầu tư nhà máy đốt rác nhưng do công nghệ lạc hậu, sau quá trình vận hành thử nghiệm chỉ đạt 20 - 30 tấn và hư hỏng thiết bị, dừng hoạt động sau khi thử nghiệm đến nay.

Từ năm 2017 - 2020, Hội An phải tiến hành hợp đồng với Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển và xử lý hơn 79.700 tấn rác thải phát sinh, với tổng kinh phí khoảng 47 tỷ đồng.

Về công tác 3R (giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng) rác thải, tỷ lệ phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố có dấu hiệu đi xuống rõ rệt với tỷ lệ hộ dân tham gia phân loại rác đạt dưới 70%. Địa phương này cũng không đủ nhân lực giám sát hoạt động dịch vụ công ích và vận chuyển rác.

Một “vấn nạn” khác nảy sinh là địa phương chưa tổ chức thu gom, tái chế và xử lý phế thải xây dựng do chưa có phương tiện thu gom, không có cơ sở tái chế phế liệu và bãi chôn lấp.

Hoạt động thu gom, xử lý, chôn lấp phế thải xây dựng hoàn toàn tự phát, chủ yếu do người dân và các doanh nghiệp xây dựng thực hiện. Công tác quản lý, giám sát xả thải phế thải xây dựng chưa được quan tâm đúng mức nên còn xảy ra tình trạng đổ phế thải xây dựng bừa bãi ven đường ven sông.

Cùng với đó là lò đốt rác thải bệnh viện chưa thể tiến hành nghiệm thu, đưa vào sử dụng do chưa được tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường vì có một số nội dung không đáp ứng theo yêu cầu quy chuẩn quy định.

Có thể trồng cây trên… bãi rác

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, bãi rác Cẩm Hà cần được gấp rút đóng cửa, hoàn nguyên. “Riêng tại bãi rác này, do đã quá lâu, cần đóng cửa và tổ chức hoàn nguyên, thậm chí có thể cải tạo, trồng cây như mô hình của Hàn Quốc để cải tạo môi trường.

Ngoài ra, dự án nhà máy xử lý rác đã “giẫm chân” quá lâu, cần có sự quan tâm thích hợp để đẩy nhanh tiến độ. Đối với nhà máy đốt rác cũ, các cấp ngành cần xem xét theo hướng nghiệm thu dựa trên thực tế để có cơ sở quyết toán, sửa chữa đưa vào tái hoạt động, giải quyết bức xúc rác thải hiện nay.

“Kinh phí xử lý rác chỉ bằng một nửa so với kinh phí vận chuyển, chưa kể có thể khắc phục việc ùn ứ khi việc vận chuyển bị gián đoạn như trước đây. Về phân loại rác tại nguồn, tỷ lệ giảm xuống do một thời gian dài phân loại xong, song sản phẩm đã phân loại không được sử dụng, không có nơi tiếp nhận, cần có tính toán để giải quyết việc này” - ông Sơn đề cập tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu sắp tới Hội An phải triển khai thực hiện tốt quy hoạch, chủ động được nước sinh hoạt và giải quyết bài toán rác thải.

Đối với nhà máy đốt rác cũ, địa phương mời đơn vị chủ đầu tư làm việc, phối hợp với các sở, ngành để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xử lý vướng mắc còn tồn tại, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có hướng tháo gỡ. UBND tỉnh thống nhất đóng cửa bãi rác Cẩm Hà, giao các sở, ngành xem xét bố trí dự án để có kinh phí thực hiện.

“Công ty CP đầu tư xây dựng 579, đơn vị chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác tại Hội An phải khẩn trương hoàn tất hồ sơ thủ tục, phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ và cam kết trách nhiệm, đúng theo thời gian được gia hạn. Nếu tiếp tục chậm trễ, chây ì, tỉnh sẽ thu hồi dự án” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh.