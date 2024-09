Kinh tế Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hiệp Đức đạt hơn 90% (QNO) - Sáng 17/9, Tổ công tác số 3 của tỉnh về tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng làm Tổ trưởng có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với huyện Hiệp Đức về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng kiểm tra tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Ảnh: H.Q

Kiểm tra dự án Cụm công nghiệp Việt An, theo báo cáo của UBND huyện Hiệp Đức, san nền diện tích dự án là 7,2ha; đầu tư tuyến đường giao thông có tổng chiều dài 239m với mặt cắt 18,5m và khu vực đỗ xe, hệ thống thoát nước. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2024 với tổng mức đầu tư hơn 29,9 tỷ đồng.

UBND huyện Hiệp Đức đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền giải phóng mặt bằng được 23/39 hộ, với tổng diện tích đất thu hồi 1,3/7,14ha; di dời xong 127 vị mộ. Các trường hợp còn lại do vướng đất 5% không phải là đất rừng sản xuất (7 hộ) và trường hợp có đất 5% là đất rừng sản xuất (12 hộ) vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan cấp trên hướng dẫn, do đó chưa đủ cơ sở để phê duyệt phương án.

Giá trị khối lượng xây lắp dự án là 0%. Lũy kế vốn đã phân bổ là 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; lũy kế giải ngân đến nay hơn 8 tỷ đồng (đạt 40,34%).

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Ảnh: H.Q

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện hơn 173,3 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn năm 2024 hơn 130,2 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài và chuyển nguồn hơn 43,1 tỷ đồng.

UBND huyện đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 cho các ngành, địa phương 118/130,2 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch); nguồn vốn còn lại chưa phân bổ hơn 12,2 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 15/9 đã giải ngân 71,8/173,3 tỷ đồng (đạt 41,4%). Tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư công đến 15/9 hơn 56,9 tỷ đồng.

Đại diện Sở TN-MT nêu giải pháp gỡ vướng cho huyện Hiệp Đức. Ảnh: H.Q

“Hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp so với chỉ đạo của UBND tỉnh. Nguyên nhân là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, nhất là việc xác nhận nguồn gốc đất gặp khó khăn do lịch sử quản lý đất đai; đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, con vật nuôi tại một số khu vực, vị trí chưa sát với thực tế; tại một số vị trí người dân yêu cầu chủ đầu tư bồi thường quá cao so với mặt bằng chung.

Cạnh đó, biến động giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư xây dựng tăng cao, khan hiếm nguồn nguyên vật liệu xây dựng thông thường như đất, cát... đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân các dự án” - ông Nam nói.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở TN-MT, KH-ĐT, Tài chính... đã phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, giải ngân vốn tư công năm 2024 trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng kết luận buổi làm việc. Ảnh: H.Q

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng nhấn mạnh, giải ngân là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu cả hệ thống chính trị, mặt trận, đoàn thể địa phương cùng vào cuộc, thực hiện với quyết tâm cao. Đồng thời đề nghị Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức giao ban liên tục về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo tháo gỡ từng phần việc liên quan và báo cáo cụ thể về Tổ công tác số 3 của tỉnh.

“Các tổ công tác của huyện về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải bám sát thực tế, làm việc với từng ngành, địa phương và tích cực chỉ đạo thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hiệp Đức đạt hơn 90%” - ông Hưng yêu cầu.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế các dự án:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cũng yêu cầu huyện Hiệp Đức chủ động khắc phục các nguyên nhân về yếu kém năng lực nhà thầu, thiếu nhân lực làm công tác đất đai. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ động quỹ đất tái định cư và mỏ đất, cát nguyên liệu phục vụ các dự án.