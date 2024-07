Chính quyền - đoàn thể Phụ nữ Hội An giao lưu, tặng quà Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (QNO) - Hội LHPN TP.Hội An vừa tổ chức chương trình “Phụ nữ Hội An với biên giới biển, đảo quê hương” năm 2024 tại xã đảo Tân Hiệp.

Hội LHPN TP.Hội An tặng quà cho 3 chiến sĩ binh nhất có hoàn cảnh khó khăn tại Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. Ảnh: XUÂN LIÊN

Tại chương trình, Hội LHPN thành phố tổ chức giao lưu với Đồn biên phòng Cù Lao Chàm. Hai bên cùng trao đổi, chia sẻ về những kết quả hoạt động hội trong công tác hậu phương quân đội; công tác biên phòng, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm; Hội LHPN TP.Hội An trao tặng cây xanh cho Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, tặng 3 suất quà cho chiến sĩ binh nhất có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng và 10 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, khó khăn xã Tân Hiệp với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Cán bộ hội phụ nữ TP.Hội An và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm ra quân dọn vệ sinh bãi biển. Ảnh: XUÂN LIÊN

Cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ TP.Hội An và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cù Lao Chàm còn tham gia thi rung chuông vàng tìm hiểu về Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, Luật biển Việt Nam, phong trào thi đua và công tác hội phụ nữ; ra quân dọn vệ sinh môi trường biển tại Bãi Ông, xã Tân Hiệp.