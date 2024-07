Giảm nghèo - An sinh Quảng Nam kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 6 tháng cuối năm 2024 là yêu cầu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khi chi phí này tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2024.

Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế. Ảnh: D.L

Tại hội nghị trực tuyến ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) toàn quốc vừa được BHXH Việt Nam tổ chức, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa khẳng định sẽ có rất nhiều thách thức đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong đó, áp lực lớn nhất là điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình và điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024. Do đó, nếu công tác kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) không được phát huy tối đa hiệu quả, sẽ khó đạt mục tiêu trên.

Đại diện Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) thông tin, theo số liệu các cơ sở đề nghị quyết toán ghi nhận trên Hệ thống giám sát ngày 8/7/2024 tại 63 tỉnh, thành phố (chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân), 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc có số tiền BHYT thanh toán là 66.299 tỷ đồng (tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2023), có số lượt tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023. Ước tính trong 6 tháng đầu năm mức sử dụng quỹ KCB BHYT bình quân trên toàn quốc là 50,6%.

Tình hình cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế tại cơ sở y tế cũng còn nhiều bất cập. Đến thời điểm hiện tại có 14 tỉnh đã hết hạn hiệu lực gói thầu nhưng chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mới...

Theo thống kê trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, 5 tháng đầu năm 2024 cơ quan BHXH đã từ chối tự động và từ chối chủ động số tiền đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định sau công tác giám định là 209,7 tỷ đồng (bằng 0,28% tổng số đề nghị thanh toán).

Bảo hiểm Xã hội Quảng Nam làm việc với các cơ sở y tế về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: D.L

Tại Quảng Nam, số lượt KCB BHYT 6 tháng đầu năm là hơn 1,81 triệu người, chi phí hơn 981,5 tỷ đồng. BHXH Việt Nam đã báo động Quảng Nam là một trong 10 tỉnh đã sử dụng hơn 50% số dự kiến chi của năm 2024.

Tổng số cơ sở y tế hợp đồng KCB BHYT là 67 cơ sở, gồm BHXH tỉnh trực tiếp ký kết hợp đồng KCB BHYT với 50 cơ sở KCB; phân cấp 17 BHXH huyện, thị xã, thành phố trực tiếp ký kết hợp đồng KCB BHYT với 17 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.

Theo ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH Quảng Nam, đơn vị đã liên tục bám sát tình hình gia tăng chi phí KCB BHYT ở các cơ sở y tế. BHXH tỉnh đã làm việc, rà soát, xác định chi phí KCB BHYT với các cơ sở có chi phí KCB BHYT tăng trong quý I và II/2024.

Ông Danh cho biết: “BHXH tỉnh ban hành nhiều văn bản cảnh báo cơ sở KCB có chi phí gia tăng bất thường. Đồng thời, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT chấn chỉnh kịp thời các nội dung đã được BHXH tỉnh cảnh báo trong quá trình thực hiện giám định và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.

Phòng chuyên môn thực hiện việc rà soát hợp đồng KCB, thẩm định và bổ sung phụ lục hợp đồng KCB đối với các cơ sở KCB có thay đổi phạm vi chuyên môn, thay đổi vị trí cơ sở KCB, bổ sung bàn khám, khoa phòng, phát triển dịch vụ kỹ thuật mới…

Trong 6 tháng cuối năm 2024, BHXH tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp, vừa phải đảm bảo quyền lợi KCB BHYT của người dân vừa kiểm soát hiệu quả chi phí KCB BHYT theo yêu cầu của BHXH Việt Nam”.