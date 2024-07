Quốc phòng - An ninh Tây Giang khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân tham gia cứu người giữa dòng nước lũ (QNO) - Sáng 10/7, UBND huyện Tây Giang tổ chức lễ trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

UBND huyện Tây Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: T.Q

UBND huyện Tây Giang tặng giấy khen tập thể Công an xã A Tiêng và 4 cá nhân gồm: Đại úy Nguyễn Quốc Khánh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện; Trung úy Lê Văn Thịnh - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện; ông Nguyễn Văn Sao - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Agrồng (xã A Tiêng); bác sĩ Đinh Duy Tuấn Dũng - công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.

Trước đó, chiều 3/7, lực lượng Công an huyện Tây Giang, Trung tâm Y tế huyện và người dân thôn Agrồng phối hợp ứng cứu kịp thời một nạn nhân bị kẹt giữa dòng nước lũ trên sông A Vương.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Sao và bác sĩ Đinh Duy Tuấn Dũng phát hiện vụ việc và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng. Đại úy Nguyễn Quốc Khánh và Trung úy Lê Văn Thịnh đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực tham gia cứu người gặp nạn. Công an xã A Tiêng sau khi nhận thông tin đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự thôn Agrồng đến tham gia cứu nạn.

Ngày 4/7, Bộ trưởng Bộ Công an cũng gửi thư biểu dương sự nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm, sẵn sàng phục vụ nhân dân của Công an huyện Tây Giang, Công an xã A Tiêng và Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ, Binh nhì A Lăng Phúc (Công an huyện Tây Giang) trong công tác cứu hộ nạn nhân nói trên.