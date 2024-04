Giao thông - Xây dựng Tiếp đà tái tạo bờ biển Hội An (QNO) - Dự án kè chống xói lở bờ biển Cửa Đại vừa được khởi động được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình phục hồi, tái tạo vẻ đẹp của biển Hội An ngay trong hè này.

Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng kéo dài khoảng 550m. Ảnh: TUẤN CHÂU

Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng sẽ xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250 - 300m. Dự án này bắt đầu từ điểm cuối của Dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại về phía bắc kéo dài khoảng 550m.

Theo chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam), dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, nguồn cát tôn tạo bãi tắm được nạo vét tại khu vực Cửa Đại. Từ đầu tháng 4/2024 bắt đầu thi công 550m tuyến đê ngầm.

Dự kiến đến hết tháng 7/2024 sẽ hoàn thành toàn tuyến 550m, hoàn thành nạo vét, phun cát tạo bãi tắm tại 2 vị trí của dự án. Công trình sẽ được bàn giao sử dụng trước 15/8/2024, tức là trước thời điểm cao điểm mùa mưa bão.

Cấu kiện đúc sẵn khối Haro 5 tấn đã được hoàn thiện, tập kết để triển khai dự án. Ảnh: TUẤN CHÂU

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam cho biết, để việc thi công thuận lợi, đúng tiến độ rất cần sự tạo điều kiện từ người dân tại vị trí mỏ hàn khóa cuối kè (khu vực bãi tắm An Bàng).

Đồng thời rất cần các cơ quan chức năng tạo điều kiện điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa tại khu vực nạo vét, bến tạm và di chuyển xà lan trong khu vực thi công.

Các khu vực ven biển chưa được kè ở phường Cẩm An thời gian qua luôn phải đối mặt với nguy cơ xâm thực, xói lở. Ảnh: TUẤN CHÂU

Theo ông Đinh Dũng - Chủ tịch UBND phường Cẩm An, những năm gần đây người dân phường Cẩm An thường trực đối mặt với nỗi lo xâm thực, xói lở bờ biển. Đời sống dân sinh, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của người dân địa phương bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Cách đây 2 năm, tỉnh cho chủ trương kè từ Cửa Đại lên đến sau lưng phường UBND phường Cẩm An và qua mùa mưa bão vừa rồi đã tương đối ổn định. Tuy nhiên phần chưa được kè vẫn đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Vừa qua, người dân địa phương rất phấn khởi khi cơ quan chức năng khởi động việc triển khai kè biển Cẩm An (đoạn từ UBND phường Cẩm An kéo dài về phía biển An Bàng)” - ông Dũng nói.

Các dự án "giải cứu" biển Hội An đang được triển khai đồng bộ thời gian qua được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi, tái tạo vẻ đẹp cho bờ biển Cửa Đại, Cẩm An. Ảnh: TUẤN CHÂU

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PT-NT thông tin, từ năm 2022 Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đã phục hồi khoảng 1,5km bờ biển Hội An. Từ năm 2023, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai dự án cũng với giải pháp đê ngầm chắn sóng, tạo bãi cho 1,6km bờ biển.

Qua thực hiện các dự án kè chống xói lở thì bờ biển Hội An đang dần được tái tạo, phục hồi. Tới đây sẽ có 1 dự án lớn khác từ nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Nếu thực hiện đồng bộ các dự án thì cơ bản biển Hội An sẽ phục hồi trong tương lai gần.

[VIDEO] Lãnh đạo phường Cẩm An chia sẻ về hiệu quả và sự chờ đợi của địa phương với các công trình ứng phó sạt lở triển khai ở bờ biển Cẩm An